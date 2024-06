Herec z Dunaja je dvojnásobným OTCOM: Druhé dieťa UTAJIL... Bonzol ho až kolega!

Matúš Kvietik (Zdroj: RTVS)

Matúš Kvietik pochádza z umeleckej rodiny. Preto nečudo, že aj on sa stal hercom. Svoj talent predvádza aj v seriáli Dunaj, k vašim službám. Nedarí sa mu len v pracovnom živote, ale i súkromnom. Svoje súkromie si ale veľmi stráži, no predsalen o sebe niečo prezradil. Verejnosti je známe, že má ženu i jedno dieťa. No ako najnovšie vyšlo najavo, ich rodinka sa rozrástla. Z herca sa stal dvojnásobný otec.

Rovnako, ako to tajil pri prvom potomkovi, urobil tak i pri druhom. Bonzol to na neho až jeho kolega Peter Marcin v šou Neskoro večer. Rozprávali sa o zmenách, ktoré v živote Matúša nastali. Herec ich vymenoval, ale tú najpodstatnejšiu nespomenul. „No, ale hlavná zmena, odvtedy máš dve deti,“ poznamenal Marcin. Rodičovstvo je niekedy náročnejšie, ale stojí to za tie krásne momenty. A ako rodičovstvo zvláda on?

„Dovolil by som si tvrdiť, že náročnejšie, lebo pri tých deťoch, mám pocit, že prídeš o taký kus slobody, o taký kus seba, ktorý musíš dať tým deťom. Čiže na to som si zvykal istú dobu, ale mám pocit, že v pohode. No teraz tá najmladšia má pol roka, sú to dve baby... A po tomto pol roku som si uvedomil, že mi ten prvý bábätkovský polrok nechýba. Ja už mám rád, keď ti to dieťa povie,“ zdôveril sa.

