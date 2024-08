Syn Nikodýma sa usadil v Londýne s priateľkou: Som pripravený byť dedkom!

Martin Nikodým (Zdroj: Ján Zemiar)

Martin Nikodým bol jedným z mnohých, ktorí si nenechali usjť slávnostnú premiéru filmu Miki. Film je nielen príbehom o bossovi slovenského podsvetia - Mikulášovi Černákovi, ale aj zrkadlom temného obdobia 90-tych rokov, kedy nebolo problémom skĺznuť na zlé chodníčky. To sa však, našťastie, nestalo ani jednému z Nikodýmových detí. Najstarší syn Adam už nejaký čas žije v Londýne a je čerstvým držiteľom diplomu. Návrat na Slovensko teda v jeho prípade tak skoro nehrozí. „Syn zostane v Anglicku, pretože už počas školy si to pripravoval a chodil na stáž. Už pracoval v jednej spoločnosti a už mi aj ukazoval, kde bude mať kanceláriu s krásnym výhľadom. Takže žiaľ, zatiaľ sa na Slovensko nevráti, zapáčil sa mu ten Londýn veľmi. A ja mu to doprajem, nech si to užije, nech si zarobí peniaze a potom verím, že sa vráti na Slovensko,“ netají sa modeátor túžbou po návrate najstaršieho syna, ktorý v Londýne už niekoľko rokov žije so svojou priateľkou. Ľahko sa teda môže stať, že Martin sa čoskoro stane starým otcom.

Otázkou však ostáva, či je na túto životnú úlohu vo veku 53 rokov pripravený.prezrádza s úsmevom moderátor, ktorý už má dokonca aj predstavu, ako bude svoje vnúča vychovávať.

V šľapajách staršieho Adama išla aj mladšia Nikodýmova dcéra Ema, ktorá druhý rok študuje fotografiu v stovežatej Prahe a na návrat domov takisto zatiaľ nepomýšľa. To je o dôvod viac, prečo sa moderátor nesmierne teší z najmladšieho Martinka. „Ešteže mám toho, aspoň si uvedomujem, že mám ešte nejaké deti.“ Pri dvoch deťoch žijúcich mimo Slovenska je však plánovanie veľkých rodinných stretnutí skutočným orieškom, no vždy sa dá nájsť nejaký spoločný voľný termín. Aj keď Nikodým má práce až nad hlavu. Okrem pracovných povinností mu dávajú zabrať jeho včely, s ktorými má veľké plány. Tie však pri včelách nekončia...

