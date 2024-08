Attila Végh (Zdroj: Ján Zemiar)

Na premiére thrilleru o Mikulášovi Černákovi sa to priam hemžilo známymi osobnosťami a snímku o jednom z najobávanejších postáv 90-tych rokov si nenechal ujsť ani Attila Végh. Toho však do kina nepriviedol samotný príbeh o Černákovi. „Ten príbeh nie je nejakým štýlom fascinujúci, ale robil to môj veľmi dobrý kamarát a sú tam herci, ktorých poznám... Ale nepovedal by som, že ma zaujíma samotný príbeh, ale to spracovanie a že čo z toho vytiahli, z toho jeho života.“ Attila si vo veku 39 rokov na toto obdobie spomína len ťažko, skrô z komentárov starších ľudí. „Určite len z rozprávania. Ja si nepamätám na tú dobu, chvalabohu som o dosť mladšia generácia.“

Čo si však pamätá, boli pouličné bitky, ktoré k 90-tym rokom neodmysliteľne patrili a boli priam na dennom poriadku. „Ja som to zažil u nás, keď boli tie bitky a tá doba, ale ja nie som ten typ. Ja som sa nikdy nebil na ulici, ja som získal rešpekt tým, čo som dosiahol, keď som bol decko, puberťák. Tie súťaže ako som vyhrával, tak ma tam uznávali,“ dodáva Attila a jedným dychom dodáva: „Chvalabohu, že som vysporiadaný v hlave a nepotrebujem si nič dokazovať, ale hovorím, že nemám na to ani povahu. Keď vidím na ulici bitku, tak je mi zle z toho. Ja mám iné nastavenia ako ostatní, mne to je úplne cudzie, keď sa vonku niekto bije,“ prekvapuje známy MMA zápasník. Omnoho prekvapivejšie však boli jeho nasledujúce slová, z tých vám zaručene padne sánka! Attila, to naozaj?

Zápasník Attila Végh otvorene o bitkách na ulici: Keď na to príde, viem, čo spravím! (Zdroj: NL/TH)