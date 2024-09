Martin Nikodým: NÁVRAT do divadla po 18 rokoch! Prikývol na bombastickú ponuku Ďurovčíka

Martin Nikodým (Zdroj: TH)

Martina Nikodýma sme mohli naposledy vidieť na divadelných doskách pred osemnástimi rokmi. Teraz prijal ponuku Jána Ďurovčíka do hudobnej komédie Milujem ťa, ale… „Keď mi Janko Ďurovčík zatelefonoval, bol som prekvapený, že mi volá, ale zároveň keď mi povedal, že čo mi ponúka a pýtal sa, či som už definitívne zavesil divadlo na klinec, že či už za žiadnych okolností nechcem sa vrátiť na javisko, tak som si musel priznať, že to vôbec nie je pravda…“, a na ponuku s radosťou prikývol. Veď kto by nechcel spolupracovať s režisérom, ktorý je zárukou umeleckej kvality a jeho diela sú už pri vzniku predurčené na úspech? Tak ako to bolo v prípade muzikálov Ôsmy svetadiel, Voda (a krv) nad vodou, ktoré stavili na skladby legendárneho Elánu, ale aj muzikál Vyznanie s hitmi od Mudusu, ktorý vyvolal doslova šialenstvo aj v Prahe. Nezabudnuteľný je aj Ďurovčíkov hudobno-dramatický projekt The Duchon's či baletné predstavenie Amadeus.

Pracovať so špičkovým režisérom muzikálov je teda česť a výzva, aj keď Nikodým priznáva, že skúšky mu dávajú poriadne zabrať. Nielen náročnosťou, ale aj z časového hľadiska. Nie je už totiž zvyknutý na pravidelné každodenné 6-7 hodinové skúšky. „Najmä som sa zľakol hneď na prvej skúške, Jano Ďurovčík nasadil také tempo, že sme si utierali tváre a hlavy, úplne som bol mokrý, spotený, hovorím, že čo teraz, ako vydržím 6 týždňov v tom tempe…“ obával sa Martin, či na to ešte má životnú energiu. Ďurovčík ho však upokojil a spravil dobre. Na skúške sme totiž boli svedkami toho, že Martin je vo vynikajúcej forme a spieva dokonale. Vtipné dialógy, humorné scénky ako vystrihnuté zo života, skvelá hudba, zvučné mená účinkujúcich a vynikajúci režisér sú zárukou, že sa máme opäť na čo tešiť a už teraz sa nevieme dočkať premiéry, ktorá bude koncom septembra v bratislavskom Stars auditóriu. Lístky sú už v predaji na Predpredaj.sk.

Martin Nikodym: NÁVRAT do divadla po 18 rokoch! Prikývol na bombastickú ponuku Ďurovčíka (Zdroj: NL/TH)