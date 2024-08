Jojkárska herečka otvorila 13. komnatu: Od útleho veku TRPÍ psychickým ochorením!

(Zdroj: pixabay.com)

Jojkársky seriál Nemocnica sa teší slušnej diváckej priazni už nejaký ten rok. Preto nie je žiadnym prekvapením, že sa natáča ďalšia séria. Jednu zo zdravotných sestier v ňom stvárňuje aj atraktívna herečka Rebeka Gregáňová, ktorá otvorila svoju 13. komnatu. Prehovorila o psychickom probléme, ktorým trpí od útleho veku.

„Na prelome 12-13 roku som sa začala hanbiť jesť na verejnosti," priznala. Doslova vystúpila z komfortnej zóny, keď o tom prehovorila. Po prvýkrát tak urobila pre Mestskú televíziu Trnava. „Poruchou príjmu potravy ako je mentálna anorexia som trpela 10 rokov. Naučila som sa s ňou žiť a prijala som ju za svoju. Veľmi ma to ovplyvňovalo. Ja som si za tých 10 rokov prešla asi všetkými štádiami, ktoré sú. Cez absolútne vynechanie jedla, nadmerné cvičenie, počítanie kalórii,“ zdôverila sa. Keďže v reportáži mala naozaj krátky priestor, rozhodla sa zodpovedať na otázky aj prostredníctvom Instagramu, kde bližšie opísala všetky detaily.

Rebeka Gregáňová v seriáli Nemocnica (Zdroj: TV JOJ)

„Myslím si, že o tejto téme treba rozprávať vzhľadom na to, že tým trpí veľké percento populácie a neriešia to. Dôležité je upozorniť na to, že je to porucha s najväčšou úmrtnosťou. Vyhľadať odbornú pomoc nie je hanba, už teraz sa cítim oveľa slobodnejšia ako predtým. Držím palce každému, čo si tým prechádza," uviedla. Fanúšikovia sa jej opýtali, akou formou poruchy príjmu potravy trpela. „Ach, toto nie je otázka v minulom čase. Liečba PPP trvá od 5-9 rokov, s tým že vlastne je veľmi ľahké do toho opäť spadnúť v emočnom vypätí aj po dlhodobej liečbe. Ešte stále ňou trpím a chvíľu určite budem. Je to beh na dlhú trať. 10 rokov trpím mentálnou anorexiou. 2 roky sa liečim," prezradila.

A prečo to neriešila skôr? „Myslím si, že každé rozhodnutie potrebuje dozrieť. Tomu môjmu to trvalo takto dlho. Priznať si sama pred sebou, že mám problém bol najťažší krok. Toho démona som prijala za vlastného a naučila som sa s ním žiť, niekedy to bolo slabšie inokedy zas silnejšie," povedala. Liečenie u nej spočíva v tom, že navštevuje pravidelne terapeuta, cvičí pred zrkadlom, rozvíja sebalásku a píše si denník.