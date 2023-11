TRPKÁ minulosť známej Slovenky: Túžila po LUXUSE... Skončila na ubytovni!

(Zdroj: pixabay.com)

Dominika Kid Kovács, manželka boxera Tomiho Kida Kovácsa, si najnovšie zaspomínala na svoju ťažkú minulosť. V detstve totiž žila v zlých podmienkach a chudobe. A aj kvôli tomu túžila tak veľmi po bohatstve, lenže... Jej minulé vzťahy boli bez lásky, prvoradé pre ňu bolo, že v nich boli peniaze. Až neskôr pochopila, že jej to nerobí radosť.

„Nebola som šťastná, cítila som sa smutná a vtedy som si vždy mala potrebu niečo drahé kúpiť, čo ma na pár hodín či dní urobilo ,,šťastnou", ale tá radosť veľmi rýchlo vyprchala a znovu som bola nespokojná. V noci sa mi často dialo, že som sa zobudila a nevedela som dýchať, mala som pocit, že ma niečo dusí a dusilo. Dusila sa moja duša, ktorá takto nechcela žiť!" zverila sa na sociálnej sieti Facebook.

(Zdroj: Instagram D.K.)

Osud jej do cesty priviedol muža, ktorý zmenil jej pohľad na svet. „A keď moja duša zistila, že “tady cesta nevede”, tak mi do cesty priviedla mladého chlapca, ktorý veru toho veľa na účte nemal, ale o to väčšie bolo jeho srdiečko plné lásky. Začiatky neboli ľahké, žili sme na ubytovni plnej Kórejcov, ale boli sme šťastní, lebo nám stačilo byť spolu a bolo úplne jedno kde," priznala. Svojimi slovami narážala na manžela Tomiho Kida Kovácsa. Spoločne si všetko vybudovali. Majú troch zdravých synčekov, domov plný lásky a prácu, ktorú milujú.

„Za mňa najväčšie bohatstvo, ktoré teraz mám, je jednoznačne zdravá milujúca rodina," dodala. Trápi ju, keď vidí, ako sa mladí ľudia bezhlavo naháňajú za peniazmi, úspechom či slávou, a preto sa rozhodla zverejniť aj svoj príbeh.