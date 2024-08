Kramára už PRERÁSTOL aj mladší syn (16): FOTO Takto teraz vyzerá!

Maroš Kramár (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Maroš Kramár má veľkú rodinu. Okrem 4 detí je z neho už aj dedo. Aktuálne so svojím mladším synom zavítal do spoločnosti. Veruže už z neho nie je žiaden malý chlapček!

Maroš Kramár je známy slovenský herec. Je jedným z najpopulárnejších na Slovensku i v Česku. Pôsobil v Slovenskom národnom divadle a v množstve televíznych programov a seriálov. Okrem herectva sa v súkromí venuje svojim 4 deťom. Kramár bol ženatý s právničkou Natašou Nikitinovou, s ktorou sa zosobášili v roku 1999. Ich manželstvo sa však v roku 2019 po dvadsiatich rokoch skončilo rozvodom.

Spolu majú 3 deti, a to Timura, Tamaru a Marka. A práve s najmladším synom zavítal aktuálne do spoločnosti. Slovenský herec sa na verejnosti objavuje často, no len málokedy nie je sám. Na veľkolepú premiéru filmu MIKI priviedol Marka, ktorý len prednedávnom oslávil svoje 16. narodeniny. No a už to nie je žiadny chlapček. Onedlho dovŕši dospelosť a svojho ocina už stihol aj prerásť. Veď pozrite! Štvrté dieťa sa hercovi narodilo len tento rok. Dcéru Riju mu priviedla na svet jeho o 26 rokov mladšia partnerka Ina. Starší súrodenci sa z nového člena rodiny veľmi tešili.

Maroš Kramár so synom Markom (Zdroj: Ján Zemiar)