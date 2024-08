Markizácky farár KRITIZOVAL boxerky z olympiády: Úplne sa však STRÁPNIL... Vincent, MÝLIŠ si pojmy!

(Zdroj: Instagram VN/Profimedia)

Keď sa Talianka Angela Carini emotívne vzdala v zápase s Alžírkou Imán Chalíf, vyvolalo to celosvetové vášne. Mnohí ukazovali prstom na druhú boxerku a tvrdili, že zápas nebol fér, pretože v skutočnosti ide o chlapa. Strhnúť sa nechal aj český herec Vincent Navrátil, ktorého diváci Markízy poznajú ako farára zo seriálu Svätý Max.

„Trangender boxer súťaží na olympiáde so ženami. Logicky brutálne vyhráva. Príde mi to odporné a nešportové. Zdravý rozum asi leží na cintoríne,“ napísal podľa eXtra.cz herec na sociálnej sieti Instagram. Treba však upresniť, že ani v prípade Alžírky Imán Chalíf, ani v prípade Taiwanky Lin Yu-ting nejde o trangender osoby. Obe športovkyne sa narodili ako ženy, s funkčnými ženskými pohlavnými orgánmi, vrátane vagíny, maternice a vajcovodov.

Boxerky však trpia poruchou pohlavného vývoja, takzvaným Swyerovým syndrómom. To znamená, že sa u nich objavuje mužský chromozóm a produkcia testosterónu je zvýšená. Nikdy však mužmi neboli a pravdepodobne sa tak ani nikdy necítili. Teda označenie transgender či transsexuál je absolútne nesprávne. Práve preto sa na Vincenta strhla lavína kritiky.

(Zdroj: Profimedia)

Jeho sledujúci si myslia, že jeho znalosti nie sú dostatočné na to, aby sa k takejto téme ostro vyjadroval. On sa však zastaviť nedal a "trepal" ďalej. „Transgender alebo transsexuál, to je fuk. To, že si zmeníš hormóny, ti kostru a stavbu svalov nezmení. V športe si fyziologicky chlap a bodka. Tá hrstka "slniečkarov", čo mi naštvane píše, mi môže pobozkať šos,“ odkázal všetkým.

Naďalej však nechápal, že spomínané boxerky nikdy mužmi neboli. Teda jeho slová o zmene hormónov či kostre a stavbe svalov sú mimo. „Aby ste mi nepovedali, že neviem, o čom hovorím, tak som kvôli vám podstúpil extrémne sofistikovaný vedecký experiment. Schoval som si pinďura medzi stehná a výsledok? Benchuju stále rovnako,“ napísal, čím chcel podložiť svoje tvrdenia. „V osobnom živote je samozrejme v poriadku, v športe nie. Má značnú výhodu, a to nie je fér pre všetkých ostatných, čo drú,“ dodal.

(Zdroj: Profimedia)