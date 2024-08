Vizážistka z Maniačok v PLACHTE, známa Slovenka v PODPRSENKE a na móle? Holé PRSIA, aj ZADKY!

Ondrej Dostál (Zdroj: Ján Zemiar)

Bratislavské Zlaté Piesky boli v piatok večer plné fashion výstrelkov. Konala sa tam totiž prehliadka známeho slovenského návrhára Lukáša Krnáča. Na módnej šou, aj priamo na móle sa objavilo mnoho známych tvárí, ktoré do spoločnosti vyniesli skutočne zaujímavé kúsky.

Za zmienku určite stojí manželka rapera Majselfa a mejkap artistka z Nákupných maniačok, Júlia Švehlová, ktorá dorazila v šik bielom komplete. Ten však na prvý pohľad pôsobil, akoby mala na sebe len veľkú bielu plachtu. Na nej však vyzeral perfektne a výrazná limetková kabelka tomu dala tú správnu šťavu.

Júlia Švehlová (Zdroj: Ján Zemiar)

Pozornosť bez pochýb pútala aj influencerka a dizajnérka Jana Tomas, ktorá dorazila nahodená v elegantných nohaviciach, z ktorých trčali "nohavičky", cez plecia mala prehodenú bielu rozopnutú vestu... No a pod ňou len čiernu podprsenku. Rozhodne sa za ňou prítomní hostia obzerali.

Jana Tomas (Zdroj: Ján Zemiar)

No pozerať sa bolo na čo aj na prehliadkovom móle. Okrem samotných fashion kúskov bolo totiž zaujímavé aj ich prezentovanie. Niekoľko modelov skočilo z móla rovno do vody, mokrá modelka tak ukazovala svoje presvitajúce prsia. No prítomným sa naskytol pohľad aj na zadky v tangách.

(Zdroj: Ján Zemiar)

(Zdroj: Ján Zemiar)

(Zdroj: Ján Zemiar)

Viac FOTO v GALÉRII VYŠŠIE»