Náročné rozhodnutie Skoncovej: Skončila v SLZÁCH... Dokázala prehovoriť AŽ TERAZ!

Soňa Skoncová skončila v slzách (Zdroj: Instagram S.S.)

BRATISLAVA - Až teraz sa dokázala o to podeliť so zvyškom sveta. Pri tomto rozhodnutí neudržala slzy. Táto etapa v jej živote, žiaľ, končí.

Soňa Skoncová je mamou dvoch detí - syna Robka a dcérky Elizy. Prvý pôrod mala v marci v roku 2021 a druhý na konci toho minulého. Moderátorka na sociálnych sieťach neskrývala, že nie je najjednoduchšie starať sa o dve maličké detičky, avšak zvláda to na jednotku.

Aktuálne ju jedno rozhodnutie dohnalo až k slzám. Na Instagrame sa podelila so správou, že ukončila dojčenie svojej 11-mesačnej dcérky.

(Zdroj: Instagram S.S.)

„Bude mi to chýbať lásky moje... Píšem tieto slová ako povzbudenie, že keď je čo i len malá šanca, stojí to za to. Dojčenie s Elizou bolo od prvého momentu dokonalé. Opak som zažila pri Robkovi - mojom prvorodenom dieťatku. Dojčenie je prirodzené, ale nie automatické ako dýchanie, skôr ako chôdza, ktorú si treba osvojiť. Cesta každého dieťatka je jedinečná a ja som nekonečne vďačná, že mi bolo dopriate dojčiť obe moje deti," zverila sa.

„Nikdy nezabudnem na to hlboké prepojenie, ktoré som cítila vďaka tejto láskavej činnosti. Pozeráte sa na malé stvorenie, cítite pohyb pier a dych drobného nošteka - bol to náš čas. Nedokážem udržať slzy, v hlave si prehrávam tú krásnu, namáhavú, vyčerpávajúcu a obohacujúcu cestu. Mrzí ma, že táto etapa končí. Vždy tu budem PRE TEBA, od zajtrajšieho rána dostaneš ešte viac objatí, bozkov a lásky. Začína ďalšie obdobie, zhlboka sa nadýchnem, uvoľním a dovolím Ti slobodne vyrásť," opísala.

(Zdroj: Instagram S.S.)

Neskôr priznala, že Elizu odstavila už pred týždňom, ale až teraz bola schopná nejako sa vyjadriť. „Už to máme za sebou, pred týždňom som odstavila, až teraz som to dokázala zdieľať a rozlúčiť sa," dodala na záver.