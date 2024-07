Trápenie Fera Miloška: Prominentného návrhára čaká OPERÁCIA! Dobehol ho vek?

Fero Mikloško (Zdroj: Ján Zemiar)

Nebola to len módna prehliadka, ale svojím spôsobom aj estráda. Mikloško si totiž do svojej Hot Summer Fashion Show v záhrade secesného hotela Thermia Palace pozval Juraja Baču ako moderátora, speváka i tanečníka. Sekundoval mu víťaz Let´s Dance Jakub Jablonský s Eliškou Lenčešovou, s ktorým si Bača s Barborou Piešťanskou strihli aj tanečný battle. A boli to práve Juraj a tiež Jakub, ktorí si tanečné kostýmy z dielne Fera Mikloška vyskúšali v 9. sérii Let´s Dance. A keďže Mikloško v šou svojho času tancoval tiež, presne vie zadefinovať, aký kostým je najvhodnejší a čo tanečník potrebuje, aby ho v ničom neobmedzoval.

Hlavnou hviezdou večera bola Simona Krainová, ktorá predviedla kúsky, ktoré všetkým vyrazili dych. Fero Mikloško pri tvorbe nových modelov vsadil na návrat do 90-tych rokov, pričom jeho nápadité kúsky v sebe spájajú odvahu a eleganciu. Pri tvorbe použil netradičné materiály ako lyko, sklo, žakar či buklé a všetky letné modely navrhol tak, aby boli univerzálne a ľahko kombinovateľné. Nechýbali vzory, farby a pruhy, s ktorými sa však Mikloško pohral a na modeloch zanechal svojský rukopis.hovorí a dopĺňa, že sem-tam pridal aj kvetiny, aj flitre, aj pásikavé flitre.

Málokto však vie, že Fero tvoril aj napriek tomu, že ho tak trošku trápi zdravie, konkrétne problémy s chrbticou. „Predpokladám, že po zákroku, na ktorý čakám, prídem do Piešťan nie ako hosť, ale ako pacient a nechám sa tu hýčkať všetkými možnými procedúrami“, šetrí slovami návrhár, ktorý sa chce dať do poriadku do jesene, kedy chystá nielen dovolenku, ale aj ďalšiu módnu prehliadku: „To by nebol Mikloško, aby nemal tie dve šou do roka, ako to vždy bývalo“, sľubuje.

