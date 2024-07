Spoveď Vráblicovej o ROZVODE po 24 rokoch: Schudla vyše 20 kíl, je z nej INÁ žena!

Lucia Vráblicová (Zdroj: Petra Bošanská)

Lucia Vráblicová tvorila pár s Viktorom Nižníkom dlhých 24 rokov, z toho takmer 22 rokov boli manželmi. Nedávno sa však rozviedli a čaká ich majetkové vyrovnanie. Lucia má však aj iné problémy. Pred rokmi jej počas divadelného predstavenia vyskočila platnička, ktorej po mesiacoch trápenia pomohla až operácia. Nutná je však regenerácia a kúpeľná liečba, ktorú aktuálne podstupuje v Piešťanoch.

Herečka Lucia Vráblicová dorazila do Piešťan v spoločnosti syna a svojej mamičky a už na prvý pohľad bolo jasné, že je z nej iná žena. Lucia schudla neuveriteľných 22 kíl, to však zďaleka nie je jediná životná zmena, ktorou si prechádza. S rozvodom totiž prišla aj zmena životnej filozofie a po rokoch sa začala púšťať do vecí, na ktoré dlho nemala čas. „Stalo sa mi také, že som bola v Egypte a prvý krát v živote som šnorchlovala. Veľmi sa mi to zapáčilo a naraz som sa zbadala, že mám na sebe neoprén, dávajú mi na chrbát kyslíkovú bombu a bola som sa potápať. Teraz vlastne nastalo to obdobie, kedy skúšam a absolvujem veci, ktoré som doteraz nerobila, tak teraz si to užívam,“ neskrýva nadšenie čerstvo rozvedená herečka a vo svojej úprimnosti pokračuje: „Je to od rozchodu, snažím sa žiť tak ako vládzem, obrovskú podporu mám samozrejme v mojom synovi, maminke...Nie je to jednoduché, musím povedať. Rozvod nie je len samotný akt, potom prichádza deľba majetku, čo nie je úplne najjednoduchšie.“ Napriek rozvodu však sympatická herečka neostala sama, práve naopak. V jej živote zohrávajú veľkú úlohu priatelia, ktorí pri nej stáli aj v ťažkých časoch. Otázkou však je, či je Lucia po rozvode otvorená aj novej láske. Vo videu si vypočujete jej odpoveď.

Spoveď Vráblicovej o ROZVODE po 24 rokoch: Schudla vyše 20 kíl a je z nej INÁ žena! (Zdroj: NL/TH)