(Zdroj: Facebook VN)

V posledných mesiacoch sa meno talentovaného hudobníka skloňovalo najmä v súvislosti s turbulentným rozvodom s herečkou Luciou Vráblicovou. Dnes však Viktor hľadí dopredu a spolu so skupinou Voising prichádza s novinkou Dýchaj. A dôvod názvu tejto skladby je viac než príznačný. „Dýchaj aj kvôli tomu, že je to taká spomienka na leto, ale zároveň je to zaľúbená pesnička, je to taká letná atmosféra dokopy v jednom,“ prezradil Viktor s úsmevom. Nám to však viac evokuje aj čosi, čo treba "predýchať". Najmä v spojitosti s jeho náročným obdobím. „Tak bolo tam viacero vecí, určite áno, ťažké obdobie, ktoré dúfam, že je za mnou a že sa veci proste pohnú k lepšiemu, a preto aj to Dýchaj, že nadýchnutie takej novej atmosféry,“ priznal úprimne.

Zdá sa, že Viktor sa po rozvode zhlboka nadýchol, čoho dôkazom je aj nový vzťah. S exmanželkou Luciou to však ešte nie je zďaleka také ružové, ako by si prial. „Rozchod dvoch ľudí určite trvá nejakú dobu, ale myslím si, že sme na dobrej ceste,“ vyjadril sa na margo svojho osobného života. Aktuálne dvojica ešte nemá všetko za sebou a v riešení sú majetkové vyrovnania. „Tie práve finalizujeme. Je to dohoda, dohoda vždy znamená, že niekto ustúpi alebo že urobí nejaký kompromis, tam neexistuje dobré, zlé…“ dodáva Nižník.

Ten je po rozvode opäť zaláskovaný a ku svojej novej láske sa otvorene priznáva aj v novej skladbe. Znamená to, že vzťah s bývalou manželkou má v sebe už definitívne uzavretý? „Klamal by som, lebo keď ste s niekým 24 rokov, tak to nie je tak, že vystúpite a idete ďalej, ale ja nie som človek, ktorý by zo dňa na deň robil nejaké unáhlené rozhodnutia, čiže aj k tomuto rozhodnutiu sme dopeli obaja,“ povedal otvorene. Viac ako otvorene sa vyjadril aj k nevere, ktorá sa skloňuje s toľko pretriasaným rozvodom. A hudobník vyšiel s pravdou von!

Spoveď Vráblicovej ex Nižníka: Pravda o NEVERE! Spory o majetok pri rozvode? (Zdroj: NL/TH)