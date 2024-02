NEČAKANÝ PRESUN v Markíze: Tento moderátor dostal lukratívny džob!

Dominik Matulaj moderoval po prvýkrát noviny o 17-tej (Zdroj: TV Markíza)

Dominik Matulaj sa vám prihovára z Telerána ale i Televíznych novín o 12-tej. No a najnovšie posilnil dvojicu moderátorov Daniela Otčenáša a Danicu Nejedlú v Prvých televíznych novinách.

„Oddnes už Televízne noviny o 17-tej,“ avizoval Dominik na Instagrame. No a po vysielaní vyjadril aj svoje pocity. „Dnes ráno, keď som prichádzal do Telerána som netušil, že budem mať premiéru práve dnes, ale teda moje prvé PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY sú za mnou. Na začiatku trochu adrenalín, no potom už dobre,“ napísal. Z Prvých Televíznych novín prednedávnom odišla Ivana Zuzelková (Miklánková), ktorá teraz moderuje večerné spravodajstvo na Markíze.

