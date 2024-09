PROBLÉM v Prvých televíznych novinách: Moderátorka to ledva USTÁLA!

Ivana Zuzelková (Zdroj: TV Markíza)

Trapasy ale aj zrada techniky. Zažil to už snáď každý moderátor. Ivana Zuzelková včera moderovala Prvé televízne noviny. No a mala celkom nevšedné vysielanie. Nie všetko ide vždy podľa plánov. Veď to dozaista pozná každý z vás... Po reklamnej prestávke sa Ivana znova prihovorila divákom a čo čert nechcel, počas toho ako ju natáčala kamera, z ničoho nič spadla. Bol to naozaj nezvyčajný moment. Markizáčka je ale profesionálka, o čom svedčí aj to, že túto situáciu ustála bez akéhokoľvek smiechu.

„Dnes to bolo teda určite neveselé vysielanie, ale v momente padajúcej kamery bolo náročné sa nerozosmiať," napísala. Rôzne kiksy sú bežnou súčasťou živých vysielaní. Veď stane sa... Poznajú to už mnohí moderátori. Peter Varinský sa s divákmi rozlúčil s rezňom z Azkabanu, skomolil názov filmu Harry Potter a väzeň z Azkabanu. Moderátor Miro Frindt namiesto evakuácia povedal ejakulácia. Viktora Vinczeho zradila technika a prečítal to isté dvakrát. A jojkárky Alenu Stračiakovú a Adrianu Kmotríkovú zas potrápil dotieravý hmyz.