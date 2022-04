FOTO zo Slnka v sieti: Herečka z Nemocnice ukázala frajera, Jackuliak nový imidž a Heribanová... Uff, to chcelo odvahu!

Známe tváre slovenského kultúrneho života sa v sobotu večer stretli na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí, konkrétne v historickej budove Slovenského národného divadla. Práve tam totiž Slovenská filmová a televízna akadémia vyhlasovala laureátov národnej filmovej ceny Slnko v sieti za roky 2020 a 2021.

Na podujatí nechýbala napríklad herečka Kristína Kanátová, známa z jojkárskeho seriálu Nemocnica. Spolu so Zuzanou Porubjakovou odovzdávala ocenenie za najlepší mužský výkon vo vedľajšej úlohe. No do spoločnosti neprišla sama, garde jej robil priateľ, hudobný producent Emil Smoliga. Pozrite, ako to dvojici spolu pristalo!

V kategórii Najlepší ženský výkon vo vedľajšej úlohe odovzdávali ocenenia hereckí kolegovia Juraj Bača a Ján Jackuliak. No a práve druhý zo spomínaných počas večera pútal pozornosť novým imidžom. Doposiaľ ho Slováci poznali s krátkymi vlasmi, no vzdal sa aj tých... V sobotu sa v SND objavil v úplne vyholenou hlavou!

Spisovateľka Tamara Šimončíková Heribanová je známa svojím osobitým štýlom a láskou k slovenskému folklóru. A svojej povesti nezostala nič dlžná ani v sobotu večer. Na galavečer dorazila v outfite, na ktorý by iné ženy slovenského šoubiznisu zrejme nenabrali odvahu. Mala na sebe niekoľko vrstiev - niečo ako žltú sukňu, na tom dlhú bielu košeľu a celé to zakryla modrou vestou. Čo na to poviete?

