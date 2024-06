(Zdroj: Instagram J.A.V.)

BRATISLAVA - Je to už takmer päť rokov, čo sa život moderátorky Jasminy Alagič a rapera Patrika Rytmusa Vrbovského navždy zmenil a to v momente, keď do ich rodiny pribudol synček Sanel. Milujúci rodičia na neho nedajú dopustiť a Jasmina sa netají tým, že ju materstvo zmenilo. Typickou mamou však rozhodne nie je.

Čo sa teda zmenilo v živote úspešnej moderátorky odkedy je matkou?, prezrádza Jasmina s tým, že nie je úplne tradičnou mamou a o tom, že malý Sanel v nej má skutočne skvelú parťáčku, svedčia aj jej ďalšie slová.

Vyzerá to tak, že Sanel je jedno šťastné a spokojné dieťa a z rodičov zdedilo len to najlepšie. „Náš syn je veľmi jašivý, ale zároveň vie byť extrémne zadumaný do svojho vnútorného sveta, to má po Patrikovi. Dokáže iba sedieť, rozmýšľať, vymýšľa pesničky a niekedy v tomto svojom svete dokáže ostať aj veľmi dlho. Je to taký čarovný mix nás dvoch a zatiaľ len hľadám, kde sú tie zlé stránky, ktoré máme,“ pokračuje energická Balkánka a Sanelovi adresuje krásne vyznanie. „Je mojím obrovským učiteľom a je krásne, že takéhoto človeka sme stvorili my a uvidíme, čo čas ešte prinesie“. V rozhovore však poodhalila aj druhú stranu mince a otvorene prehovorila o vlastnostiach, ktoré by malý Sanel určite nemal zdediť.

Jasmina o nezvyčajnej výchove Rytmusovho syna: Dúfam, že TOTO po nás nezdedí (Zdroj: NL/Ján Zemiar)