Milena Minichová (Zdroj: Ján Zemiar)

Herečka Milena Minichová, známa zo seriálov Panelák či Druhý dych, je už nejaký rok mamou na plný úväzok. Deti sú pre ňu všetkým, a tak sa rozhodla spred kamier na nejaký čas stiahnuť. Na materskej dovolenke bola napokon dlhých šesť rokov. Neľutuje dnes, že za ten čas prišla o mnohé ponuky a jej kariéra išla do úzadia? „Nie, ale ďakujem za túto otázku, je to veľmi dôležitá otázka pre každú ženu, ktorá má detičky, že ako sa rozhodnúť a čo je dôležitejšie, či deti alebo kariéra. Pre mňa to boli určite deti, ja som to cítila bytostne, že sa im chcem venovať pokiaľ ma potrebujú a stále to aj takto je. Teraz som síce vo švungu a pracujem naplno, ale áno, keď sa mi narodili deti, bola som dlho na materskej dovolenke a musím povedať, že som si to užila a cítim, že mám teraz s deťmi dobrý vzťah, a to je také zadosťučinenie pre mňa“, vyznáva sa zo svojich pocitov sympatická blondínka.

Zároveň však priznáva, že roky na materskej neboli vždy prechádzka ružovou záhradou. „ Ale áno, liezlo mi to sem tam na nervy, ale zvládala som to celkom dobre“. Iste aj preto, že si sem-tam predsalen odbehla na nakrúcanie, ktorého však bolo menej ako inokedy. Popri deťoch však nezaháľala ani iným spôsobom. Nemyslíme tým však prácu či starostlivosť o ratolesti. „Som taká naplnená, aj v takom inom smere, mala som čas pre seba, čas čítať, študovať, mne to pomohlo zahĺbiť sa do seba, začala som cvičiť jógu a pomohlo mi to spojiť sa sama so sebou, bolo to úžasné obdobie.“ V rozhovore však prezradila nielen to, aké projekty má aktuálne pred sebou, no odhalila aj svoj tajný recept na krásu a všetkým ženám poslala dôležitý odkaz!

Minichová bola na materskej dlhých 6 rokov: Nič neľutujem! Odkaz, ktorý musí počuť každá mama (Zdroj: NL/Ján Zemiar)