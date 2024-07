Slovenská herečka ukázala TOP formu: Wau, takto vyzerá telo maminy po dvoch deťoch!

Milena Minichová (Zdroj: Ján Zemiar)

Milena Minichová je slovenská filmová a divadelná herečka známa z počinov Panelák či Druhý dych. Od herectva si na dlhšiu dobu oddýchla, pretože sa venovala rodičovským povinnostiam. Umelkyňa je totiž mamou dvoch detí, syna Alexandra a dcéry Hany. Deti tak uprednostnila pred kariérou.

„Pre mňa to boli určite deti, ja som to cítila bytostne, že sa im chcem venovať pokiaľ ma potrebujú a stále to aj takto je. Teraz som síce vo švungu a pracujem naplno, ale áno, keď sa mi narodili deti, bola som dlho na materskej dovolenke a musím povedať, že som si to užila a cítim, že mám teraz s deťmi dobrý vzťah, a to je také zadosťučinenie pre mňa“, povedala nám pred časom.

Milena Minichová s deťmi (Zdroj: CinemArt Sk)

Počas materskej sa nikam neponáhľala, a tak mala čas aj na sebarozvoj. Študovala i cvičila jógu. Herečka je známa svojím aktívnym životom. Svedčia o tom napríklad aj zábery na jej progile na Instagrame. V týchto horúcich dňoch sa tiež pochválila fotkou v bikinách, v ktorých predviedla naozaj luxusnú postavičku. „Jeden taký obyčajný deň pri vode, ale tak prijemný ...Niekedy človek ani nemusí ísť ďaleko, hlavne že je pohoda a dobre. Tie najobyčajnejšie momenty sú často naj,“ napísala. FOTO v plavkách nájdete v galérii.

Archívny rozhovor

Minichová bola na materskej dlhých 6 rokov: Nič neľutujem! Odkaz, ktorý musí počuť každá mama (Zdroj: NL/Ján Zemiar)