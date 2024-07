Evelyn po ťažkom zákroku konečne uzdravená: AHA, ako jej operácia čeľuste zmenila život!

(Zdroj: Ján Zemiar)

Evelyn mala celý život problémy s dýchaním, preto v januári podstúpila operáciu. O čo vlastne išlo, dala vedieť svojim fanúšikom na instagrame: „Mala som úplne stlačenú dýchaciu trubicu, hlavne v spánku som cítila, že neodpočívam, ale väčšinou som celú noc lapala po dychu a znova a znova sa pridúšala (apnoe),“ vysvetlila.

Operácia hornej a dolnej čeluste nebola jednoduchá záležitosť: „Bolo to veľmi náročné, hlavne po operácii, dlho som nevedela rozprávať, otvoriť ústa, človek sa musí dlho rehabilitovať, aby dokázal jesť, rozprávať, čokoľvek…“ Evelyn je teda naozaj rada, že už to má za sebou: „Som 5 mesiacov po operácii, tak sa teším z každej minúty nažive a že môžem slobodne dýchať… ale sa ešte hojím a liečim“, narážala na našu poznámku, že vyzerá tak trochu ináč.

Každopádne sa s novým dýchaním cíti slobodnejšie a aj keď sa na ochutnávke nových príchutí radleru – Zlatý Bažant Radler Ananás a Kokosová voda a Radler Grapefruit s Rozmarínom – nezdržala dlho, vychutnáva si to, že ešte asi dva týždne si môže užívať relax a oddych. I keď priznala, že čo-to by bolo treba dokončiť v jej novom byte, z rekonštrukcie ktorého je už podľa všetkého dosť unavená: „Už nikdy nechcem prerábať nič“. Ale možno zrejme len do chvíle, kým by sa nerozhodla vymeniť bývanie na Slovensku za bývanie v zahraničí. Ak by mala odísť, kam by sa vybrala a prečo, sa dozviete vo videu.

Evelyn po operácii konečne uzdravená: AHA, ako jej operácia čeľuste zmenila život! (Zdroj: NL/TH)