Andrea Vadkerti s manželom Rastislavom Vasilišinom a synom Philip Ernestom (Zdroj: archív AV)

Andrea Vadkerti prežíva krušné chvíle. Na jej manžela Rastislava Vasilišina bol vydaný európsky zatykač a následne bol vydaný do Poľska, kde sedí vo väzení už od 9. apríla. Dôvodom má byť majetková trestná činnosť a ďalšie prečiny spojené s nákupom elektrickej energie.Spolu majú tri deti. Dcéra je už dospelá, starší syn má 17 a najmladší syn má 7 rokov. V moderátorských stopách svojej mamy však zrejme nepôjdu., vraví exmoderátorka s tým, že o tom, že „tvoja mami je celebrita“ skôr jej deťom hovoria spolužiaci. A čo sa týka moderátorskej kariéry, Andrea tvrdí, že jej deti sa neradi predvádzajú.

Zobraziť galériu (17) Andrea s rodinou žije v Nice a je pravdepodobné, že aj jej deti zakotvia vo svete: „Majú radi Slovensko a majú tu zvyšok rodiny, ale ich spôsob uvažovania, ich očakávania toho, čo by chceli v živote dosiahnuť, je mimo tejto krajiny“. Dcéra bude študovať na univerzite v New Yorku financie a právo a s najväčšou pravdepodobnosťou tam po siedmich rokoch štúdia aj ostane. „Ja už sa tak nejak materinsky zmierujem s ideou, že ona bude v Amerike“, zatiaľ čo druhý syn je viac proeurópsky. Každopádne Andrea tvrdí, že jej deti majú otvorené mysle a na Slovensku často vidia aj veci, ktoré už ona sama nevníma. Staršie deti vedia plynule po Slovensky, pre najmladšieho však slovenčina nie je materinská reč: „Narodil sa v Singapure a môj manžel sa rozhodol s ním od narodenia hovoriť po anglicky, má z nás najčistejší americký prízvuk a je fenomenálny, a slovenčinu láme ako sa mu zadarí…“ Po slovensky s ním hovorí len Andrea a rodina, takže základnú znalosť predsalen má. Čo ale napokon bude po nepríjemnej situácii so zadržaním Andreinho manžela, ukáže až čas...

Muž Andrei Vadkerti sedí v base: AHA, čo stihol na slobode! Syn sa mu poďakuje (Zdroj: NL/Ján Zemiar)

Rastislav Vasilišin pracoval pre viacero veľkých nadnárodných spoločností a riadil aj niekoľko vlastných firiem.dodal právnik. Andrea Vadkerti manželove obchodné spory nekomentuje.