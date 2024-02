Pamätáte si moderátorku Vadkerti? Kríza, útek do zahraničia a… Veľký NÁVRAT?!

Andrea Vadkerti (Zdroj: Ján Zemiar)

Andrea Vadkerti 20 rokov hviezdila v Televíznych novín na Markíze, ktoré od roku 1996 moderovala s Vladom Repčíkom. Potom bola tvárou Vadkerti talkshow na STV a neskôr sa podieľala na tvorbe talkšou Portrét na TA3. Za svoje televízne rozhovory s Larrym Kingom a Nicholasom Wintonom získala novinárske ceny, jedného dňa však so všetkým sekla a od základu zmenila život. Dnes je biznis koučkou, má tri deti a ustála aj krízu v manželstve, ktoré takmer skončilo rozpadom. Aktuálne striedavo žije vo francúzskom Nice a na Slovensku. Nedávno sa dokonca zúčastnila na oslave 50-ky jej bývalej kolegyne a priateľky Karin Majtánovej.

Ich spolupráca začala v relácii Dámsky magazín. Dramaturgovia potrebovali dať dokopy oheň a vodu a keď na seba s Karin narazili, Andrea si pomyslela: „Bože, to bude veľmi náročné pre mňa, pretože Karin je krásna, je miss, ja som sa zďaleka nepovažovala za takú príťažlivú, keď bude spolu moderovať, to bude stále vidno v tom kontraste…“ smeje sa dnes Andrea. Nuž a na tejto báze sa vybudovalo veľmi silné priateľstvo, ktoré trvá dodnes: “Poznáme svoje zármutky, svoje radosti, rozprávame sa o všetkom možnom… svojím spôsobom sme sa našli.“ A pokračuje: „Mne na nej vždy imponovalo to, že je vzdušný temperament, je hektická, energická, impulzívna, reaktívna, je prote taký živel. Ale keď prišli závažné životné situácie, vždy sa vedela zastabilizovať a spraviť to, čo je nevyhnutné,“ chváli svoju priateľku Andrea. Reč prišla aj na to, či exmoderátorke nechýba televízna obrazovka a čo z toho predošlého obdobia jej naopak vôbec nechýba. Je to ale naozaj? Keby bola možnosť nejakého návratu do starých vôd, ako by zareagovala?

