VOJNA v šoubiznise: Známi Česi si to NEDAROVALI... Poštou jej poslal kravské H*VNO!

Tak to je poriadne ostrý konflikt! (Zdroj: pixabay.com)

Tadeáš Kuběnka a Sugar Denny sú skloňovaní najmä v českom šoubiznise. Bývalí kamaráti robili rozruch okolo seba každým svojím krokom, a tak ich niekto buď miluje alebo skratka nenávidí. Teraz sú na nože. Dlhé týždne vedú medzi sebou ostrý konflikt prostredníctvom sociálnych sietí. Kontroverzný Čech obvinil tmavovlásku z viacerých vecí.

„Okradla ma o podcast, o Youtube. O všetko. O právo vyjadrenia, do p**i. Ona ma tak zneužila,“ povedal v podcaste zverejnenom na platenej platforme Herohero. No a aktuálne to zašlo ešte ďalej! Sugar Denny prišla domov nechutná zásielka. Tadeáš jej vraj poslal kravské h*vno v krabici. „Ďakujem za tento krásny balíček, ktorý obsahuje kravské h*vno,“ povedala s tým, že nerozumie, ako môžu označovať ako obeť jeho, keď je jasné, že ju takýmto spôsobom šikanuje, ako sa vrátil z liečenia na psychiatrii.

„Chcem aby ste sa všetci zamysleli, či je ten chlap vážne vyliečený a či som fakt taká zlá mr*ka, ktorá mu hrozne ublížila. Ty p**o, ty si pomstichtivá malá dievka. Ja sa každý deň budím s nejakým ďalším prekvapením od neho. Včera to bola predžalobná výzva, deň predtým zmazaný Instagram, dnes kravské h*vná,“ poznamela s tým, že Tadeáša označila za psychopata.

(Zdroj: Instagram T.K/S.D.)