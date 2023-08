ŠOKUJÚCE odhalenie: Lámač ženských sŕdc mal vraj POMER s kontroverzným Čechom!

(Zdroj: pixabay.com)

Tadeáš Kubenka sa zviditeľnil svojím kontroverzným správaním na sociálnych sieťach či ako víťaz českej reality šou Like House. Miluje extravaganciu a tiež sa netají svojou náklonnosťou k mužom. A práve on mal údajne pomer s lámačom ženských sŕdc.

Presnejšie ide o rapera Sergeia Barracudu, ktorý je tak ako u našich susedov, i na Slovensku známy svojou hudobnou tvorbou. Drsné texty, nahé ženy vo videoklipoch – aj takto ho majú mnohí v pamäti. Raper je známy tým, že má rád ženy, no v najnovšej piesni prekvapil textom, ktorý vyvolal v ľuďoch zmiešané pocity.

(Zdroj: Instagram S.B.)

„Začínám se cítit jako Freddie Mercury, číča už nevoní, asi začnu p*chat kluky,“ zaznelo z jeho úst. Na internete momentálne koluje spoločná fotografia spomenutých mužov a tiež informácia o tom, že mali spolu románik. Pre redakciu eXtra.cz to potvrdil samotný Tadeáš.

„Bola to opilecká noc. Kto by si takú kočku, ako som ja, nedal,” vyjadril sa. Ďalej v tom vraj pokračovať neplánujú a bolo to len čisto na jednu noc. Kubenkovi totiž vadí, že mal Sergei veľa sexuálnych partnerov. „Po tom, čo som zistil, že mal niečo so 400 ľuďmi, čo poznám, sa mi trošku prestal páčiť chlapec,” dodal zhrozene. Známy raper sa k celej situácii zatiaľ nevyjadril.

(Zdroj: Instagram T.K.)

