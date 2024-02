BITKA v priamom prenose: Známy exfarmár bol NAPADNUTÝ!

Michal Mošpan (Zdroj: Vlado Anjel)

Fight Night Challenge je už všetkým dobre známe. Aj tento rok sa odohrajú atraktívne zápasy, ktoré si určite nenechajte ujsť. Už 6. apríla sa zaplní boxerský ring v Tipos aréne známymi tvárami. Zápasiť budú napríklad Fiki Sulík, komik Fučo či raper Frayer Flexking.

Boxerské rukavice si opäť nasadí aj bývalý farmár Michal Mošpan. Po úspešných zápasoch mu organizácia pridelila súpera menom Dynamic. No a na včerajšej tlačovke mu to raper pri stare downe vôbec nedaroval. Strhla sa bitka v priamom prenose vysielanom na Youtube. Nižšie vo videu si môžete pozrieť ich celý konflikt. A ako to vyzeralo na tlačovej konferencii nájdete v našej galérii vyššie. Bola tam poriadne dusná atmosféra!

Vstupenky na Fight Night Challenge 6 si môžete kúpiť TU.