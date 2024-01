Silikónka, ktorá pálila po Soukupovi: Videla ho NAHÉHO, zmenila názor... Obdivujem Agátu!

(Zdroj: Instagram J.S.)

O Zdeňke Černej alias Lulu sa v českých médiách popísalo mnoho. Objektom jej záujmu bol podnikateľ Jaromír Soukup, ktorého považovala za ideálneho muža a boli časy, kedy by urobila čokoľvek, aby ho zaujala. Dokonca aj v období, kedy ešte tvoril pár s Agátou Hanychovou. Situácia sa však radikálne zmenila.

Lulu totiž videla Soukupa bojovať v klietke v Clash of the Stars... Hore bez. „Nebola som tam, len som videla fotky. Hrôza. V televízii vyzerá fit a vytrénovane. Nahý ma ale veľmi sklamal. INak čo sa týka tej technickej stránky, tak keď mu Clash vyberie doslova psychopata ako súpera, tak sa nemôžu čudovať, že to dopadlo takto a diváci sú otrávení. Navyše ako osobná trénerka si myslím, že by mohol zo svojej figúry vyťažiť viac,“ uviedla pre eXtra.cz.

(Zdroj: Profimedia)

Zmenu názoru vyjadrila aj na sociálnej sieti Instagram. Dokonca prejavila obdiv jeho bývalej priateľke za to, že s ním dokázala spávať v jednej posteli. „Čo som na ňom kedy videla? Do postele už ho s touto "vytrénovanou" figúrou nechcem! Obdivujem Agátu, že zniesla toto v posteli,“ šokovala svojim vyjadrením Černá. Nuž, toto sa Soukupovi čítalo asi veľmi ťažko.