Tajná SVADBA hviezdy Hotelu Paradise: Nádhera... FOTO ako z rozprávky!

(Zdroj: Instagram N.T.)

Nikol Trojanová sa preslávila v roku 2012 vďaka reality šou Hotel Paradise, kde hviezdila po boku Zuzany Plačkovej či Nely Slovákovej. Neskôr si svoje verejné povedomie ešte potvrdila účasťou v šou VyVolení. Oba televízne projekty jej priniesli veľkú základňu fanúšikov, vďaka ktorým je dnes vplyvnou influencerkou.

No a najnovšie sa na sociálnej sieti pochválila krásnou novinkou. Tú spočiatku držala v tajnosti, no po tom, čo ju kamarátka Sharlota vyzradila, rozhodla vyjsť s pravdou von aj ona - cez víkend sa vydala. „Svadba sa veľmi podarila. Mali sme šťastie nielen na počasie, ale aj na skvelých ľudí okolo nás. Svadbu som chystala od januára, ale miesto a dátum sme mali dohodnuté samozrejme už dlhšie, cca rok,“ prezradila Nikol pre Super.cz.

(Zdroj: TV Joj)

Ešte v októbri minulého roka pritom Trojanová pochybovala o tom, či sa jej svadbu podarí v blízkych mesiacoch zorganizovať. Dôvodom boli financie. „Uvidíme, či to zvládneme dať napríklad do ďalšieho roka. Predsa len sme teraz rekonštruovali a tá svadba je pomerne finančne náročná, takže uvidíme, či na to príde,“ vyjadrila sa vtedy pre Blesk.cz.

A podľa fotiek, ktoré aktuálne zverejnila je zjavné, že sa to dvojici podarilo a v takom veľkolepom štýle, ako si Nikol vysnívala. Svadba sa konala vo Dvore Hoffmeister v českej obci Malé Čičovice, nevesta mala na sebe krásne biele šaty bez ramienok s dlhou vlečkou, ženích Lukáš mal oblečený svetlý oblek a celá výzdoba bola ladená do odtieňov bielej. Skutočne krásne, veď pozrite sami!

Mladomanželom gratulujeme a prajeme všetko dobré na spoločnej ceste životom!