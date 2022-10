Kolosálny trapas krásnej brunetky: OŽRATÁ a POČÚRANÁ farmárka nie je jediná... TRAUMA do konca života!

Giulia Santi z markizáckej Farmy si naozaj rada vypije. Bohužiaľ, potom sa jej dejú veci, ktoré by zo svojho života najradšej vymazala. Vo včerajšej epizóde si opitá ľahla na Šimona a... neudržala svoj mechúr na uzde.

Neskôr sa pred kamerami rozplakala. „Nechcem, aby sa takéto veci v televízii zverejňovali. Je to reality šou, ale však haló. Nemám už náladu tu byť, keď takého...“ zahlásila Giuliana. Nuž, asi zabudla, že išla do šou, kde sa neustále natáča a nič nezostane utajené.

Niečím podobným si prešla aj Nikol Trojanová, ktorá sa najprv predstavila v Hoteli Paradise a potom zamierila do českých Vyvolených. Tam sa hneď v tretí večer sexi brunetka predviedla v tom najnelichotivejšom svetle.

Spitá pod obraz sa vyzliekla donaha a bezvládne sa váľala po zemi. Bola taká ožratá, že sa nedokázala ani postaviť na nohy a ľahnúť si na posteľ. Keďže aj odkráčanie na toaletu bolo pre ňu nadľudským výkonom, vymočila sa priamo uprostred izby, kde spali ostatní súťažiaci.

Po vytriezvení Trojanovú zožierali výčitky. „Ublížila som vlastnej rodine,“ zrútila sa. „Najhoršie je, že som tu, nemôžem to doma vysvetliť a oni to všetko vyžierajú,“ pokračovala zúfalá súťažiaca v čase, keď ešte trávila čas v televíznej vile.

Návrat do reality po vypadnutí bol potom dosť krutý. „Je to najhoršia chyba, ktorá sa mi mohla stať. Najhoršie je, že si to nepamätám. Musím sa s tým však vyrovnať a žiť s tým už asi do konca života. Ale snažím sa na to nemyslieť,” povedala v roku 2013 pre Topky.sk brunetka.

Časom sa však upokojila a prestala vyrábať škandály. Vďaka tomu sa jej trapas nedržal neustále v povedomí. Mnohí na túto jej obrovskú hanbu síce nezabudli, ale postupne dokázala, že sa vie správať aj tak, aby neustále nevyrábala škandál za škandálom.