Wimmer na dôchodku spomína na staré časy: TAKTO si pamätám na pána Dočolomanského!

Viliam Fischer, Karin Haydu, Marcela Laiferová, Štefan Wimmer, Jozef Golonka (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Nie je do starého železa! Štefan Wimmer je známy producent, ktorý sa podpísal pod množstvo humoristických relácií. On sám sa však zabáva dodnes.

Štefanovi Wimmerovi sa celý život zázračne darilo uspokojiť dopyt ľudí po zábave a ostať pritom originálny. Wimmer má na svojom konte množstvo spoluprác so známymi osobnosťami - so Štefanom Skrúcaným, Stanom Dančiakom, Mariánom Zednikovičom, či maestrom Karlom Gottom. Dnes si však užíva zaslúžený dôchodok v štvorpodlažnej vile s výťahom na bratislavskom hradnom kopci, kde nechýba herňa, či vnútorný bazén so saunou. Život typického dôchodcu teda rozhodne nevedie a je si toho vedomý. „Ja si myslím, že väčšina dôchodcov je veľmi smutných, ale pretože my sme žili jeden pestrý, veselý, kultivovaný a krásny život, u nás to pokračuje ďalej. Ja sa večer, keď idem spať, teším na ráno, keď sa zobudím a zase sa budem baviť,“ neprestáva svojim slovami prekvapovať Wimmer, ktorý má aj po 70-ke energie na rozdávanie.

V spomienkach sa však predsalen vrátil aj do mladosti a zaspomínal si na spolupráce s rôznymi umelcami. „Pozrite sa, to sú umelci, každý je svojský. No každý herec, umelec je exhibicionista, chce sa ukázať. Ja som ich poznal dlhé roky, všetkých som bral takých, akí sú, okrem Miša Dočolomanského, ten bol mimoriadne skromný, nemal žiadne maniere,“ neskrýva svoj obdiv k legendárnemu hercovi Wimmer.

Ten sa pohyboval vo svete šoubiznisu dlhé roky a medzi umelcami má dodnes množstvo kamarátov. Nájdu sa medzi nimi aj takí, s ktorými by už radšej na dovolenku či parcovnú cestu nešiel? „ Ja chodím len s najbližším okruhom ľudí, lebo tam je najvyššia pravdepodobnosť, že sa dobre poznáme a každý si môže povedať, čo uzná za vhodné... a každú chvíľku spolu si budú vychutnávať, nie vadiť sa“. Nuda na takýchto spoločných akciách nikdy nehrozí a vždy dobre naladený producent poodhalil, kto je najväčší zabávač mimo scény. Prezradil nám však aj svoj recept na dobrú náladu!

Wimmer na dôchodku spomína na staré časy: TAKTO si pamätám na pána Dočolomanského! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)