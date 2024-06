Legenda Jožo Ráž o synovi ministrovi a politike: Poznám jeho názory, ale…

Elán (Zdroj: Elán)

Ruka v ruke s tým však ide istý pocit slobody a pocitu, že si môžu dovoliť naozaj všetko , vnímajú to tak aj členovia kapely? „Takto vám poviem, všetci ľudia očakávajú od mňa aby som sa vyjadril k situácií, v akej žjeme v tejto krajine a ja mlčím. Lebo keby som povedal svoj názor, tak ma závrú“ neostáva svojej otvorenosti nič dlžný líder Elánu Jožo Ráž. V otázke, či predsalen po všetkých tých úspechoch nemajú takzvané hviezdne maniére, však majú obaja jasno. „Nevyžadujeme nič zásadné, ja žiadne maniére nemám. Ale mám rád, keď je pre nás nachystaná whiskey. Svoj deň nezačínam s whiskey, deň končím s whiskey, ale jeden panák pred koncertom si musím dať, aby som sa uvoľnil“ odhaľuje svoj rituál Ráž a jeho dlhoročný spoluhráč a priateľ Jano Baláž len so smiechom dodáva: „Tiež pijem whiskey, je to taká davová psychóza“.

Ráž s Balážom však nie sú len hudobnými legendami, ale aj otcami a tak sme boli zvedaví, ako ich deti vnímajú ošiaľ spojený s kapelou Elán. „Ja mám s mojimi chlapcami výborný vzťah, rešpektujeme sa, uznávame sa, ale nevnucujeme si svoje názory. Máme slobodný vzťah a myslím si, že majú voči mne úctu.“ Ráž je však otcom dospelých synov, ktorí v období najväčšej slávy Elánu pocítili popularitu známeho otca. „Jasné, počúvajú naše pesničky, spievajú si ich, hrajú, ale oni nie sú blázni z toho, že som slávny spevák, majú svoj vlastný život a kariéru, starajú sa o seba. Im to nikdy moc nelichotilo, lebo to bolo dosť otravné ako sa všetci k tomu utiekali, že vy ste Rážovi synovia, tak zaplaťte, bavte a tak ďalej. Takže asi z toho neboli moc nadšení.“ prekvapuje svojimi slovami Ráž.

Ten je dnes na svojich synov patrične hrdý. „ Jasné, jeden je minister a druhý zmrzlinár, bomba“ prezrádza v Ráž, ktorý však medzi seba a synov politiku nepletie. „V žiadnom prípade, o politike sa bavíme minimálne, on vie môj názor a ja viem jeho názory, ale baviť sa o tom nemusíme.“ dodáva na konto svojho syna Jozefa Ráža ml., ktorý je ministrom dopravy.

A ako je na tom so svojimi deťmi Baláž, ktorý má okrem dvoch dospelých detí aj dvoch tínedžerov? „Ja nemám ministra“ smeje sa hudobník a vo svojich slovách pokračuje, „Ja mám dve generácie detí, jedni sú dospelí, druhí sú v tínedžerskom veku a vedia kto som, prečo som, ale že by boli utrhnutí z toho, to nie. Tí starší sú už dospelí a starajú sa o svoje veci a tak je to v poriadku, je to tak ako to má byť“. Otázkou však ostáva, či v rodine hudobníkov vyrastá konkurencia a niekto z ich potomkov pôjde v umeleckých šľapajách slávnych otcov. Reakcia Joža Ráža vás však zaručene prekvapí!

