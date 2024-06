Jožo Ráž mal vraj ĎALŠIU NEHODU: Zrazil sa s cyklistom a ani NEZASTAVIL... Svedok prehovoril!

(Zdroj: Ján Zemiar/Google maps)

BRATISLAVA - Len nedávno sme na Topkách informovali o nehode, ktorú mal Jožo Ráž v uliciach bratislavského Starého mesta. Podľa slov slovenského komika Jakuba Zitrona Ťapáka pri parkovaní nabúral do iného auta, po čom mávol rukou a odišiel. No a v pondelok mal vraj hudobník ďalšiu autonehodu. Tentokrát sa zrazil s cyklistom a ani nezastavil. Svedok, ktorý to celé videl na vlastné oči, prehovoril!