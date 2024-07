Skupina Elán v pozore: Polícia vyhlásila PÁTRANIE po synovi (20) ich dlhoročného kolegu!

Elán (Zdroj: Facebook Polícia - Bratislavský kraj/JČ.)

Mladý muž si vyrobil problém, keď si prisvojil peniaze z bankomatu, ktoré tam zabudol iný muž. „Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc v súvilosti s vyšetrovaním trestného činu zatajenia veci, ku ktorému došlo na Námestí J. Kostru v Bratislave - Devínskej Novej Vsi pri vchode do predajne potravín,“ zverejnili policajti.

„Podľa doposiaľ zistených informácií neznámy páchateľ si nálezom prisvojil finančnú hovotosť vo výške 300 eur, ktorú si poškodený zabudol vziať z bankomatu. Osoba na fotke by svojimi informáciami vedela prispieť k objasneniu píčin a okolností tejto udalosti,“ dodala polícia. A ako informuje pluska.sk, spomínaným mladíkom je Ján William Červenka.

Ten je synom dlhoročného zvukára kapely Elán Jána Červenku, ktorý náhle zomrel v marci 2023. Keď sa zbadal v policajnom pátraní, okamžite sa vraj išiel nahlásiť na políciu. Peniaze vraj našiel pri bankomate, tak si ich zobral. „Nevedel som vôbec, že môžem mať z toho nejaký problém, keď som ich našiel bez dokladov,“ vyjadril sa chlapec, ktorý sumu minul na "bežné ľudské potreby".

Ďalej priznal, že dnes by sa už zachoval inak a peniaze by odniesol do banky alebo na políciu. Zdá sa však, že by z jeho nevedomosti nemusel byť veľký problém. „Vyzerá to na to, že bude zmier, keď peniaze vrátim, trestné stíhanie by sa mohlo zastaviť,“ dodal Ján, ktorý sa po smrti svojho otca musel zo dňa na deň začať starať sám o seba.