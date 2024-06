Jožo Ráž mal spôsobiť AUTONEHODU: Mávol vraj rukou a odišiel... Videl TO známy Slovák!

(Zdroj: Ján Zemiar)

Stand-up komik to prezradil v podcaste 20 000 míľ pod humorom. „Prechádzal som sa uličkami Starého mesta a pozerám, že niekto parkuje medzi dve autá. Pozdĺžne chcel zaparkovať. Videl som, že týpek má problém a že si evidentne zle nadbehol a je strašne blízko pri tom zadnom aute a má veľa priestoru pri prednom aute. Prechádzal som okolo a pozriem do toho auta - tam Jožo Ráž,“ vyrozprával Jakub.

Nasledne vraj počul rachot. Čo nasledovalo potom, však nečakal. „Samozrejme idem ďalej a iba počujem rachot. Pozerám naňho a týpek proste nadr*bal do toho auta za sebou. Ťukol do auta, vystúpil, zdvihol obočie, mávol rukou a odišiel,“ opísal Zitron, ktorý celý incident videl na vlastné oči. „Bol som pár metrov od neho a hovorím si ´Do ri*i, to fakt?´. Je pravda, že som nevidel, či preliačil niečo. Hádam nie je taký ch*j, že by dodr*al auto, ale bol to teda ťukes riadny,“ dodal.

(Zdroj: RTVS)

Rozhovor z archívu

