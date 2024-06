Moderátorka sa STIAHLA z televíznych obrazoviek: Návrat NEPLÁNUJE... Chystám niečo veľké!

Barbora Krajčírová (Zdroj: Ján Zemiar)

Moderátorky Barbora Krajčírová a Lenka Šóošová sú dlhoročnými kamarátkami a nedávno sa spoločne vybrali do stovežatej Prahy. Dievčatá sa rozhodli ujsť na chvíľu od mamičkovských povinností a užiť si v Prahe dámsku jazdu. „Vzala som Lenku do auta a išli sme si urobiť oddych od Slovenska. Veľmi nám to obom prospelo, tak sa z toho teším,“ neskrýva nadšenie sympatická blondínka a dodáva: „My sme si už dlhšie sľubovali, že niekde vyrazíme aspoň na chvíľku, ale niekedy to musí byť práca, ktorá nás spojí aby sme my dve niekam vyrazili.“

Keďže Barbora je mamou dvoch detí, dcérky Amie (13) a synčeka Kristiána (3), boli sme zvedaví, či bývajú takéto odchody z domu náročné práve pre jej ratolesti. Na to má však moderátorka jednoduché riešenie. „Nepýtala som sa ich, niekedy je to u nás doma tak, že sa nepýtam a odchádzam.“ A vyzerá to tak, že to nie je jediný odchod.

Barbora sa stiahla aj z televíznych obrazoviek a do budúcna má celkom iné plány. „Pripravujem veľkú vec na budúci školský rok, chystám pre deti do škôl besedu o online bezpečnosti. Veľmi ma táto téma baví, keďže mám doma tínedžerku...“ a pridala aj ďalší dôvod, o ktorom mnohí vôbec netušili. Barbora sa totiž rozhodla svoju materskú využiť naozaj naplno. Nebudete veriť, čo všetko stihla popri výchove svojich detí!

