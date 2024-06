Fešák z Markízy pol roka po rozchode: OPÄŤ ZADANÝ... Zbalil krásnu Španielku!

(Zdroj: Instagram M.M.)

IBIZA - Marián Murda je verejnosti známy najmä pod prezývkou Majlo a hoci sa ako tanečník na obrazovkách objavoval celé roky, do povedomia sa dostal až vďaka reality šou Love Island. Tam bojoval o srdce svojej ex Diany Mikovej... Dlho však dvojici obnovený vzťah nevydržal a krátko po šou išli od seba. A aktuálne je tanečník opäť zamilovaný. Zbalil krásnu Španielku!

Marián Murda a Diana Miková patrili v reality šou Love Island k favoritom na víťazstvo. Dvojica spolu totiž tvorila pár už v minulosti a keď sa blondínka objavila v televíznej zoznamke, tanečník sa prihlásil, aby opäť zabojoval o jej srdce. To sa mu podarilo a zdalo sa, že je všetko na najlepšej ceste, aby dvojici vzťah vyšiel...

(Zdroj: TV Markíza)

Krátko po návrate do reality však oznámili svoj rozchod. „Musím povedať, že tento náhly koniec prekvapil aj mňa a nebudem skrývať svoje emócie, avšak chcem sa Majlovi takto verejne poďakovať za všetok náš spoločne strávený čas, za to, že mi ukázal, čo je to skutočná láska,“ napísala v decembri Diana s tým, že sa ospravedlňuje všetkým, ktorí v nich verili.

Uplynulo 6 mesiacov a... Majlo opäť našiel lásku. „Áno, mám novú priateľku, som opäť zamilovaný. Spoznali sme sa v práci a je to Španielka. Naštartovali sme to po mojom návrate na Ibizu,“ potvrdil pre portál Odzadu tanečník. A aktuálne sa na sociálnej sieti Instagram už pýši aj spoločnými zamilovanými fotkami so svojou novou priateľkou. Pozrite, ako to dvojici spolu pristane!