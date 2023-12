Dlho im to nevydržalo: Pár z Markízy po obnovení vzťahu... Opäť hlásia ROZCHOD!

Reč je o Diane Míkovej a Mariánovi "Majlovi" Murdovi. Dvojica sa k sebe vrátila pred zrakmi celého Slovenska a Česka v reality šou Love Island. Tam blondínka po rozchode s tanečníkom prišla hľadať novú lásku, no jej ex sa rozhodol o srdce svojej milej opäť zabojovať a do projektu sa prihlásil tiež. A zdalo sa, že tentokrát im to spolu naozaj vyjde.

(Zdroj: TV Markíza)

No od finále markizáckej šou ubehli len 2 mesiace a... Dvojica opäť hlási rozchod. „Žiaľ, ako sa hovorí, čítanie knihy po druhýkrát môže byť sranda, ale jej koniec sa nezmení, a tak je to aj v našom prípade,“ informovala svojich sledovateľov Diana, ktorá by však na svojom rozhodnutí dať Majlovi druhú šancu, nemenila nič. „Možno si poviete, že som bola naivná, možno budete tvrdiť, že ma len využil, že to robil len pre čísla. Nech je pravda akákoľvek, z mojej strany to bolo myslené úprimne a ja nepoznám úmysly druhej strany,“ pokračovala.

„Musím povedať, že náhly koniec prekvapil aj mňa a nebudem skrývať svoje emócie, avšak chcem sa Majlovi takto verejne poďakovať za všetok náš spoločne strávený čas, za to, že mi ukázal, čo je to skutočná láska,“ napísala na sociálnu sieť Instagram Diana. Aký bol dôvod krachu ich vzťahu neuviedla, no jej ex vraj prosil o odpustenie. „Posledná vec, Majlo ma pri rozchode pýtal o odpustenie. Odpúšťam ti. Je čas posunúť sa vpred,“ dodala.