Markizáckych divákov rozčuľuje TENTO pár: Platíte im dovolenku... Nemajú tam čo hľadať!

Dusno vo vile Love Island by sa dalo krájať! Tohtoročná séria je poriadne zamotaná a potvrdilo sa to aj naposledy, keď do vily prišiel bývalý priateľ Diany. Majlo svojej ex doslova prekazil napredujúci vzťah, ktorý si počas pobytu na ostrove lásky vytvárala s Mikeom.

Mike bol už hneď pri príchode Majla pre Dianu minulosťou, keďže sa jej vrátili spomienky. Jej rozžiarené oči hovorili za všetko a pri prvej príležitosti vstúpila, ako sa hovorí, znova do tej istej rieky.

Láska medzi blondínkou a potetovaným tanečníkom opäť vzplanula. Nerozišli sa totiž v zlom, len si potrebujú ujasniť pár vecí, aby sa ich vzťah už nepokazil tak, ako naposledy. Tento krok, ktorý produkcia zvolila, sa ale nepáči mnohým divákom.

Podľa nich tam nemajú čo hľadať, pretože nespĺňajú koncept nájdenia si lásky v šou, keďže už pred šou tvorili pár 2 a pol roka. Televízia im vraj platí len luxusnú dovolenku. „Najviac ma pobavia, keď potiahnu kufre,” či „Nemajú tam čo robiť, chcem sa pozerať na páry, čo vzťah budujú, týmto dvom len doprajete luxusnú spoločnú dovolenku,” rozčuľujú sa fanúšikovia šou Love Island.

Doslova si želajú, aby im bolo v aplikácii umožnené hlasovanie o vyradení tohto páru. „Bude, prosím, hlasovanie o ich ďalšom účinkovaní? Vzhľadom na to, že svoju lásku už našli, nemali by zaberať miesto iným – myslím, že to nie je len môj názor,” či „Už sa hlasovalo o to, aby vypadli? Malo by. Ako nič proti, nech sú si šťastní, ale nie v tejto šou,” zhodnotili diváci.

Ich pobyt vo vile nepohoršil len divákov, ale aj súťažiacich bojujúcich o finančnú odmenu, ktorí to dali patrične najavo aj pred Zorkou pri ohnisku.