Ďalší ROZCHOD v šoubiznise: Markizácky párik išiel OD SEBA!

Už viac netvoria pár!

BRATISLAVA - Nevydržalo to ani im! Markizácky párik najnovšie informoval o svojom rozchode. Od seba sú už pár týždňov!

Šou Love Island spája ľudí, ktorí sa nikdy predtým nevideli. Budujú si medzi sebou vzťahy a chtiac či nechtiac, niektoré z nich prerastú až do lásky. Tak to bolo aj v prípade Venis Dao a Adama Sedra. Tí si počas pobytu vo vile preskákali naozaj všeličím, až sa dostali do finále a obsadili druhé miesto.

Po návrate trávil Adam väčšinu času v Prahe. Ich vzťah vyzeral naozaj idylicky, no po pár mesiacoch si dali zbohom. Informovala o tom hnedovláska na svojom Instagrame.

(Zdroj: TV Markíza)

„Jedna z najčastejších správ, ktorú dostávame je: „Ste ešte spolu?“ Náš vzťah je verejný takže vaše otázky sú vlastne na mieste a aj pochopiteľné. S Adamom sme spoločne ušli kus cesty, ktorá bola plná zážitkov, poznania a dobrodružstva, ale už je to pár týždňov, čo sme sa zase každý vydali svojou vlastnou cestou. Neznamená to, že sa nemáme radi alebo spolu už nebudeme ďalej tráviť spoločný čas. Budeme. Ale ako priatelia. Úžasní priatelia. Vlastne oveľa lepší priatelia ako partneri," vyjadrila sa. Z tohto ročníka už netvoria pár ani Diana a Majlo, ktorí sa rozišli v decembri minulého roka.