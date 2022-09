Smrť 11 dní pred narodeninami: Takto chcela žiť Hana Zagorová!

Hana Zagorová sa narodila 6. septembra 1946. Po maturite študovala v rokoch 1964 - 1968 herectvo na JAMU v Brne. V tom čase začali jej závažné zdravotné problémy, ktoré sa jej vrátili aj na sklonku života.

Svojím speváckym výkonom zaujala už v roku 1963 v súťaži Hledáme nové talenty. Začala spolupracovať s Ostravským rozhlasovým orchestrom a so skupinou Flamingo. V roku 1968 v ankete Zlatý slávik obsadila piate miesto. Supraphon jej v tom istom roku vydal pieseň Svatej kluk. Ďalším hitom, ktorý prispel k speváčkinej popularite, bola skladba Honey.

V roku 1969 sa presťahovala do Prahy. začala spolupracovať s orchestrom Václava Záhradníka, účinkovala v divadle Apollo, spolupracovala s Tanečným orchestrom Československého rozhlasu, hosťovala v Divadle Semafor...

Galéria fotiek (4) Zdroj: Youtube

Pre speváčku bolo dôležité spojenie s basgitaristom Karlom Vágnerom v roku 1973. Stal sa autorom mnohých Zagorovej piesní, pôsobil ako jej hudobný aranžér, producent aj manažér. Zagorová vystupovala so speváckym partnerom Michalom Prokopom, ktorého v roku 1975 vystriedal Petr Rezek. S ním nahrala úspešné duetá ako Asi, asi, Duhová víla alebo Dotazník.

Obľúbenú pieseň Setkání naspievala s talianskym spevákom Drupim, s ktorým istý čas koncertovala. Z obdobia 70. rokov sú známe skladby Tanečnice, Já jsem tvá neznámá, Maluj zase obrázky, či Kdyby se vrátil čas.

V roku 1980 si zahrala jednu z hlavných úloh vo filmovom muzikáli Trhák, práve z tejto snímky pochádza duet so slovenským hercom Jurajom Kukurom s názvom Lásko, amore. V tomto období začala vystupovať s tanečno-speváckou dvojicou Petrom Kotvaldom a Stanislavom Hložkom. Okrem iných skladieb s nimi naspievala hit Můj čas, ktorá sprevádzala populárny česko-slovenský seriál Sanitka.

Speváčke v 80. rokoch vyšli známe albumy Střípky (1981), Světlo a Stín (1982), Mimořádná linka (1983), Co stalo se, stalo (1984), Sítě kroků tvých (1985) alebo Živá voda (1988).

Galéria fotiek (4) Zdroj: Youtube

Po rozvode prvého manželstva s tanečníkom Vlastimilom Harapesom sa v roku 1992 stala manželkou slovenského tenoristu Štefana Margitu. S ním v tom čase nahrala albumy Ave (1994) a Ave 2. (1996). V rokoch 1993 - 1998 mala vlastnú televíznu reláciu Když nemůžu spát. Zo zábavného programu, ktorý pripravovala speváčka spolu s manželom Štefanom Margitom, vzišlo CD a DVD Hogo Fogo (2011).

Svoje minuloročné jubileum 75 rokov chcela Hana Zagorová osláviť s fanúšikmi koncertom v Lucerne. Bohužiaľ, zdravotný stav jej to nedovolil. Ochorela na koronavírus a neskôr sa u nej prejavil postcovidový syndróm, kvôli ktorému musela zrušiť všetky naplánované koncerty. Zomrela 26. augusta 2022.

Pred pár rokmi speváčka odpovedala agentúre SITA na niekoľko otázok ohľadom zdravého stravovania a cvičenia. Ako priznala, skúšala aj nejaké diéty, ale veľké výsledky nevidela. Cvičenie jej tiež neprinášalo veľa radosti.

A ona chcela svoj život prežiť inak ako naháňaním sa za extrémne štíhlou postavou. „O tom ten život je, aby ste sa zrazu neobzreli a nepovedali si: Ježiš, ako to ubehlo a ja som chcela stihnúť toľko vecí a nestihla som... Ale zdravo som sa stravovala! A možno aj to je pre niekoho zmyslom života, verím tomu. Ja som za slobodu, hovorím si, každý nech si robí to, čo si myslí, že je preňho najvhodnejšie a sama za seba by som hlavne chcela ten svoj život viesť tak, aby som v ňom vo chvíli, keď sa otočím, nenašla miesto, za ktoré by som sa hanbila,“ povedala vtedy Zagorová.