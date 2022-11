Totálny CHAOS na českých misskách: ODMIETLA korunku a… Fú, tak toto sa ešte NESTALO!

PRAHA - Na finálovom večeri vyhlásenia výsledkov súťaži krásy u našich českých susedov to bolo plné nečakaných zvratov. Počas priameho prenosu porota musela doslova improvizovať. Takýto zmätok nikto nečakal a jedna z finalistiek sa postarala o poriadny rozruch.

Hoci odmalička snívala o tom, že sa stane Miss, a tak sa prihlásila do súťaže krásy Miss Českej republiky 2022, stalo sa, čo nik nečakal. V momente, keď jej išli odovzdať korunku, ona ju proste odmietla a vzdala sa jej. Hovoríme o dráme, o ktorú sa postarala tento týždeň jedna z finalistiek v pražskom hudobnom divadle na vyhlásení výsledkov. Kto by to bol čakal?

Galéria fotiek (7) Nečakaný zvrat v Miss Českej republiky, Julie Hojdyszová odmietla korunku krásy

Zdroj: TV Nova

Kráska menom Julie Hojdyszová (22) sa pôvodne umiestnila na 2. mieste ako I. vicemiss avšak ona svoju výhru odmietla, a tak dala šancu ďalšej z dievčat.

„Ja som sa rozhodla svoje miesto prenechať inej slečne,“ šokovala počas priameho prenosu zmienená Julie. „Celý život som snívala o tom, že sa prihlásim do Miss a že vďaka tomu získam silnejší hlas a budem hovoriť o témach ako anorexia a šikana. Dúfala som, že vďaka tomu budem ľudí viesť a inšpirovať, aby bojovali sami za seba, čo sa mi vďaka súťaži splnilo. Publikum, čo by ma počúvalo som našla, a preto som mala pocit, že je čas urobiť krok ďalej a týmto ľuďom sa venovať,“ prezradila portálu TN. cz svoj dôvod, prečo tak urobila.

Galéria fotiek (7) Nečakaný zvrat v Miss Českej republiky

Zdroj: TV Nova

Tomu sa povie naozaj nečakaný zvrat a zároveň veľké gesto. Zaskočená nebola len samotná riaditeľka súťaže krásy Nikola Kokyová, ale aj prítomní diváci, ktorí veru takýto chaos ešte za celú dobu trvania prestížnej súťaže krásy nezažili. No a porote nezostávalo nič iné ako improvizovať a celú vzniknutú situáciu upratať a nastoliť poriadok.

A tak napokon na pódiu rozhodli že, absolútnou víťazkou sa stala Andrea Kaplánová (18), tretie miesto a titul II. vicemiss obdržala teda Karolina Budka (18), a z titulu I. vicemiss sa nakoniec azda najviac tešila Pavlína Jágrová, ktorá z minúty na minútu postúpila o priečku vyššie.