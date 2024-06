Po odchode z Telerána ďalšia VEĽKÁ ZMENA: Juraško a Hágerová sa budú sťahovať... Poznáme DETAILY!

(Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Rodina Romana Juraška si v uplynulých týždňoch prešla obrovskou zmenou. Moderátor totiž vymenil rannú šou a skoré vstávanie za podvečený Reflex. No a čoskoro ich čaká ďalšia veľká novinka. Moderátorka Diana Hágerová na premiére rodinnej komédie Imaginárni priatelia prezradila, že sa budú sťahovať. Poznáme detaily!

Dôvod, prečo prišla Diana Hágerová na premiéru americkej živej animovanej fantasy komédie bez detí aj partnera, bol celkom prostý. „Ja som veľký milovník rozprávok, ale toto nie je úplne klasická rozprávka, takže áno, moje deti majú povinnosti a ja sa idem zabávať,“ prezrádza s nadšením usmievavá blondínka. O povinnostiach vie ako pracujúca mama svoje, počas materskej sa však predsalen trochu stiahla a do práce sa naplno vrátiť stále nechystá. „Rozmýšľam nad tým, avšak máme doma dvoch malých škôlkarov a neviem, či to tak prežívame len my, ale z posledných troch mesiacov sme boli dva mesiace doma,“ dodáva Diana s tým, že v jej slovách sa zaručene nájdu aj iní rodičia.

S partnerom Romanom Juraškom však zvládajú rodinné povinnosti skvelo. „Ja trávim dominantný čas s deťmi, ale ak mám dohodnutú nejakú akciu, vieme sa prestriedať, aj keď to chce dokonalý time managment.“ Rodinku však onedlho čaká veľký krok, akým je sťahovanie z mesta do rodinného domu. V rozhovore nám sympatická moderátorka prezradila nielen to, že sa nesmierne tešia, ale aj v akom štádiu sa ich nové hniezdočko aktuálne nachádza a kto z dvojice mal hlavné slovo pri jeho budovaní a zariaďovaní!

hagerová - film a dom (Zdroj: NL/TH)