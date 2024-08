Komik Ivo Ladižinský pochoval milovaného otca (†99): Rozlúčiť sa prišli Lasicová, aj Skrúcaný a Noga!

Otec Iva Ladižinského mal v pondelok pohreb. (Zdroj: Ján Zemiar)

Komik Ivo Ladižinský pochoval milovaného otca (†99): Rozlúčiť sa prišla Lasicová, aj Skrúcaný a Noga! (Zdroj: Vlado Anjel)

Štefan Ladižinský bol zakladateľom myšlienky vzniku štúdia L+S. Počas svojho života založil viacero umeleckých súborov. Za všetky spomeňme Vojenský umelecký súbor, Slovenský ľudový umelecký kolektív či Armádny soubor Víta Nejedlého. Vo všetkých bol zakladateľom či spoluzakladateľom.

Minulý týždeň však poslednýkrát vydýchol v úctyhodnom veku 99 rokov - o pol roka by oslávil stovku. „Tak to slnko už zapadlo a pre môjho otca už definitívne, dnes poslednýkrát... Bol to môj súkromný hrdina. Bol to môj vlastný superman. No ale taký je život,“ napísal Ladižinský k videu na sociálnej sieti Facebook, ktorým smutnú správu oznámil.

(Zdroj: Instagram IL)

Dnes o 13:15 sa v bratislavskom Krematóriu konala posledná rozlúčka s významným Slovákom. A zbohom mu prišlo dať veľké množstvo známych osobností. Za všetky spomeňme herca Štefana Skrúcaného, ktorý prišiel s kolegom Mirom Nogom, básnika Ján Štrasser či dcéra Milana Lasicu, Hana Lasicová.

Ivo Ladižinský (Zdroj: Ján Zemiar)