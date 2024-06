Pavol Šimun vo filme Kavej predviedol svoju východniarčinu: Nič vtipnejšie dnes neuvidíte!

(Zdroj: TV JOJ)

Rodený Bratislavčan Pavol Šimun otvorene priznáva, že k svojej úlohe prišiel ako slepé kura k zrnu: "S Aničkou sme spolu hrali v divadle Astorka v čase, ked fungoval seriál a jedného dňa na skúške povedala, či by som nechcel hrať v ich seriály, že tam majú epizódnu postavu ako sa západniar stane východniarom. Súhlasil som, natočili sme to, bolo to super a malo to veľmi dobré ohlasy. Nuž a vzhľadom na okolnosti, ktoré seriál sprevádzali, či už to bolo Aničkine tehotenstvo alebo korona, začali rozpisovať linky a zistili, že by bolo dobré, aby Anička mala otca dieťaťa a rozhodli sa pre mňa," dodáva s úsmevom Šimun.

Herec sa však musel počas nakrúcania popasovať s obrovskou výzvou a tou bola pre neho ako Bratislavčana práve východniarčina. "Prečítal som si scenár a všade bolo dz, dž, c, č, keď som však niečo nevedel, mal som okolo seba tútorov, ktorí mi pomáhali. Ja mám pocit, že už neznám inak hutoric", smeje sa Šimun. Pozrite sa sami, ako sa napokon sympatický herec s východniarčinou popasoval, čo neuveriteľné dokáže povedať a aký zlepšovák mal ako pomôcku! Trúfli by ste si?

