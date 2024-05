SMUTNÁ správa od susedov: Zomrel herec Jan Kačer (†87)!

Jan Kačer (Zdroj: ČT)

Jan Kačer bol pred niekoľkými dňami hospitalizovaný v pražskej nemocnici so zápalom pľúc. Následne aj napriek nesúhlasu lekárov podpísal reverz a odišiel domov, informoval vtedy český portál Blesk.cz. Jeho dcéra Adéla Kubačáková pre ČTK potvrdila, že herec dnes zomrel. Svoju manželku Ninu Divíškovú tak prežil o necelé tri roky. Jej odchod ho zdrvil.

Jan Kačer sa narodil 3. októbra 1936 v Holiciach. Jeho otec bol obchodník židovského pôvodu a potom, čo nacistické Nemecko obsadilo Sudety, si vzal život. Tým svojich synov, vtedy dvojročného Jana a desaťročného staršieho brata, zrejme zachránil pred deportáciou do koncentračných táborov a takmer istou smrťou. Cesta mladého Jana viedla najprv do Bechyne, kde vyštudoval keramickú školu, potom na pražskú DAMU, odbor réžia. Už počas štúdia pôsobil v ostravskom Divadle Petra Bezruča, kam sa po dokončení školy so skupinou svojich spolužiakov presídlil.

V roku 1965 stál pri zrode jednej z najslávnejších pražských divadelných scén, Činoherného klubu. V polovici 70. rokov bol poslaný do „vyhnanstva“ späť do Ostravy, paradoxne však smel hosťovať v zahraničí. Desať dlhých rokov odlúčenia od rodiny niesol ťažko. V roku 1986 sa do metropoly vrátil, tentoraz na dosky Divadla na Vinohradoch. Po revolúcii prešiel do činohry Národného divadla. Sedem rokov tu režíroval nové inscenácie, neskôr bol členom hereckého súboru.