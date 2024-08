Sulík po ŠKANDÁLOCH so ženami: Našiel si frajerku... TOTO je jeho vyvolená!

Dámy, máte smolu!

Filip Sulík sa netají tým, že má rad mladé ženy. Má celkom vyberavý vkus a zvláštne podmienky. Je známy svojou kontroverznosťou aj vypätými vzťahmi. Ľudia ho môžu poznať z rôznych káuz, ako napríklad z tej, ktorú má s Ráchel Karnižovou, s ktorou mal kedysi pomer. Do pamäti mnohým sa vryl aj konflikt s nevestou Anet, ktorú nazval morčaťom. „Mňa nepriťahujú ženy, čo sú také, že... napríklad Anet z Ruže, tak ona bola celkom hot (sexi, pozn. red.), ale proste ona bola ako morča. Ja som s ňou bol vonku dávno už, pred dvomi rokmi,“ zaznelo v jeho vlogu.

A v neposlednom rade so Simonou First (Salátová). Iba prednedávnom znova narážal na jej hmotnosť. „Aký paradox, že s priezviskom Salátová je to tučná sviňa. Ja som si myslel, že má aspoň 42 rokov,” vyjadril sa. Tieto dámy však nie sú jediné. V minulosti sa pustil do novinárky Zuzany Kovačič Hanzelovej, účastníčky reality šou Love Island Aiche, youtuberky Martine Mome Horňákovej či influencerky Kiky Ďurišovej. O Sulíkovho syna aj napriek takýmto výstupom javia ženy záujem. Najnovšie potvrdil vzťah a pochválil sa svojou frajerkou. Toto je jeho vyvolená! Bližšie informácie však o nej neprezradil. „Moja ružová princezná," napísal k záberu. FOTO nájdete v galérii.