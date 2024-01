Vážna autonehoda Filipa Sulíka: Zrážka s električkou!

(Zdroj: Reprofoto - IG )

Filip Sulík, syn politika Richarda Sulíka, sa čoraz viac dostáva do povedomia širšej verejnosti. Dá sa povedať, že kontroverznosť je jeho druhé meno.

Na sociálnej sieti Instagram si vďaka tomu vybudoval silnú základňu fanúšikov, ktorým pravidelne odpovedá na ich zvedavé otázky. Jeden z nich sa opýtal, ako vznikla jeho prezývka Fiki. A skrýva sa za tým naozaj zaujímavý príbeh. Vznikla kvôli autonehode!

„Keď som mal 18 a mal asi 2 týždne vodičák, tak som mal dosť vážnu havárku s električkou na maminom aute (ktoré mi nedovolila si požičať). A kamoši ma začali volať, ze Fiki Lauda, čo je vlastne mix Fiki x Nikki Lauda (F1 pretekár, čo mal vážnu haváriu). A tak mi to prischlo. Mimochodom, to bola moja prvá a posledná nehoda a v novembri to bolo 10 rokov, čo mám vodičák,“ odpovedal otvorene.