Nová tvár jojkárskeho spravodajstva: Trápia ju depresívne stavy a... Priberá!

BRATISLAVA – Redaktorka Lenka Ježová (33) z domáceho spravodajstva TA3 pred časom prešla ku konkurencii do televízie Joj. Bohužiaľ si teraz prechádza nie celkom príjemným obdobím.

Redaktorka Lenka Ježová na sociálnej sieti prezradila, že ju trápia isté zdravotné komplikácie a odráža sa to aj na jej postave a duševnom stave. „Niekoľko týždňov si prídem absolútne neatraktívna, mám zdravotné problémy, ktorých výsledkom je plus 6 kg napriek zdravej strave a cvičeniu minimálne 3-krát týždenne. Je to frustrujúce a demotivujúce,“ priznala Lenka otvorene.

Svoju náladu sa rozhodla zlepšiť si aj typicky ženským spôsobom. „Aby som sa cítila lepšie, tak som sa vrátila k prírodnej farbe vlasov – čiernej. Vtedy som sa cítila totiž hot. Trošku to pomohlo, ale potrebovala som viac. Tak som si teraz vzala do rúk farbičky, aby som sa videla, ako vyzerám, keď sa nahodím. Trošku nabrať otrasené sebavedomie a zmierniť depresiu,“ napísala tmavovláska, ktorá sa rozhodla napodobniť vzhľad slávnej Kim Kardashian. „Poučenie, nie všetko, čo vidíme na internete, je také dokonalé, ako sa zdá. Každý s niečím bojujeme,“ podotkla k tomu ešte Lenka.

„Tento look ma bavilo načarbať na tvár. Dôvod, prečo zobrať dievča na prvé rande do bazénu alebo sauny,“ vtipne okomentovala svoju premenu Lenka. Hoci má redaktorka aj dni, keď sa necíti vo svojej koži, táto zmena jej len prospela a vyrazila viacerým dych.