Slovenská moderátorka PRIZNALA STRACH: Prenasledovanie STALKEROM a… TRAUMA do konca života!

Ak prekonáme traumatický zážitok, môže to v nás zanechať následky do konca života, s ktorými sa dá bojovať len veľmi ťažko. Redaktorka jojkárskeho spravodajstva Lenka Ježová si v minulosti prešla hotovým peklom, ktoré by zo svojej mysle najradšej vymazala. Nepríjemné chvíle sa jej však v týchto dňoch opäť pripomenuli, a tak sa o nich rozhodla prehovoriť.

„Nerobím to často, ale trošku vnútorný pohľad do môjho života,“ napísala k videu Lenka, kde jasne popísala, ako sa kedysi stala obeťou prenasledovania. „Teraz mám taký trošku vnútorný pohľad do svojho súkromia, lebo sa mi viackrát zopakovala situácia, keď za mnou bežíte k autu, že by ste ma chceli pozvať na kávu, tak ja automaticky poviem nie,“ začala svoju spoveď moderátorka a následne vysvetlila, prečo odmieta mužov a má z nich doslova strach.

Galéria fotiek (9) Lenka Ježová

Zdroj: Instagram L.J.

„Mala som stalkera a odvtedy mám vyslovene, že posttraumatickú stresovú poruchu, čiže keď ma niekto prenasleduje až k autu aj s normálnejším zámerom, pretože ľudia sa zoznamujú aj takýmto spôsobom, tak ja sa zľaknem. Vyslovene dostanem panický atak,“ zdôverila sa moderátorka pred svojimi sledovateľmi.

A neskôr všetkých poprosila, že ak ju chce nejaký potenciálny nápadník kontaktovať, tak aby to nerobil týmto štýlom, že ju doslova "prepadne" zozadu na parkovisku. Následne uviedla, že jej psychopata z minulosti riešila už aj polícia. „Mala som teda stalkera, ktorý má zákaz priblíženia sa ku mne,“ podotkla Lenka.

A po tomto jej priznaní sa ani niet čomu čudovať. Veď v podobných prípadoch môže u obete dokonca vzniknúť duševná porucha. Častými prejavmi PTSD bývajú práve opakujúce sa živé spomienky, nočné mory a úzkosti. Dokonca mnohí ľudia nie sú schopní ďalej komunikovať a fungovať ani v reálnom svete. Našťastie to nie je Lenkin prípad a už dokáže o tomto vskutku desivom zážitku aj rozprávať avšak... „Nechalo to na mne nejaké následky a toto je presne jeden z nich. Čiže aj keby ste sa mi naozaj, že veľmi páčili, tak ja sa vydesím,“ dodala moderátorka.