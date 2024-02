Znásilnená JOJ-kárka opísala nechutné detaily: TOTO všetko jej urobil bývalý partner... Znásilnenie to VRAJ NEBOLO!

(Zdroj: JOJ 24)

Lenka o svojom trápení dlho mlčala, no keď už raz prehovorila, rozhodla sa pokračovať. „Ja si to naozaj neviem osobne predstaviť, že by som si dokázala udať partnera, lebo to bol človek, ku ktorému som mala city. Naozaj, ty sa aj zamýšľaš, či máš vôbec právo cítiť to, čo cítiš. Ty sa naozaj zamýšľaš nad tým, že môžem vôbec ja vo vzťahu povedať: nie? Toto všetko máš jednoducho v hlave a nevieš sa toho zbaviť," povedala pre joj24.sk .

Pri rozprávaní o traume, ktorá ju bude prenasledovať celý život, mala v očiach slzy. Z detailov opisujúcich vyčíňanie jej niekdajšieho partnera, až zviera žalúdok. „Ono to bolo naozaj tak, že ja som chcela odísť z tej miestnosti, zdrapol ma, hodil ma smerom ku komode, nevedela som sa pohnúť, prosila som, nech prestane, on neprestal. Potom, keď sa mi spustili slzy, tak som sa už prestala brániť, aby som to mala čím skôr z krku," vyjadrila sa tmavovláska.

Keďže sa počas znásilňovania prestala brániť, jej vtedajší priateľ to nechutne využil ako argument, že sa v konečnom dôsledku nič nestalo. „Ja som mu povedala, že to, čo mi urobil, nebolo v poriadku, bolo to znásilnenie a jeho reakcia na to bola, že: však si sa nakoniec prestala brániť, tak aké znásilnenie? A naozaj musím povedať, že právne má pravdu. Pretože naša legislatíva je nastavená tak, že pokiaľ nekladieš aktívny odpor celú dobu, nie je to znásilnenie," upozorňuje známa jojkárka.

Práve slová bývalého partnera jej v tomto temnom období nasadili do hlavy chrobáka, že si za jeho nechutný čin môže sama a trápil ju aj pocit hanby. „Či som mala urobiť to, ono. Či by som sa dokázala z toho dostať, či som nemala urobiť viac preto, aby sa to nestalo. Či naozaj to moje nie bolo dostatočné. Keď som si to prehrala v hlave, veľmi veľakrát odvtedy, naozaj môžem povedať, že nemala som čo viac urobiť. Aj toto všetko je dôvod, prečo som to ja riešila tým, že som z toho vzťahu odišla a nechala som to vlastne nejakým spôsobom za sebou. Zároveň som vedela, že tá legislatíva je taká, že v živote by to nikam neviedlo. Bolo by to len o tom, že ďalšiemu človeku v čase, keď som ešte najviac zraniteľná, by som musela povedať, čo sa stalo," hovorí Lenka, ktorá mala v úmysle vyhľadať pomoc psychológa, no v tom čase sa na termíny čakalo mimoriadne dlho a tak jej napokon pomohla jej rodina blízky.

