Schválenie novely zákona VYTOČILO moderátorku z Jojky: Je mi ZLE... Bola som ZNÁSILNENÁ!

(Zdroj: Instagram L.J.)

Parlament včera po dlhých hodinách hlasovania schválil kontroverznú novelu Trestného zákona. Od 20. marca sa tak ruší špeciálna prokuratúra, od 15. marca budú znížené tresty pre viaceré trestné činy a skrátené sú aj premlčacie lehoty. To sa týka aj znásilnenia a sexuálneho zneužívania maloletých.

A práve tento bod vytočil moderátorku JOJ 24 Lenku Ježovú. Ona sama má totiž so sexuálnym násilím skúsenosti. „Je mi úprimne zle! Bola som znásilnená. Znásilnil ma môj vtedajší partner. Áno, aj také sa deje a častejšie ako si viete predstaviť. A tu pán poslanec asi chce, aby som mu ja a ďalšie ženy, ktoré boli znásilnené ešte ďakovali,“ zverejnila tmavovláska.

Skrátenie premlčacej lehoty má motivovať ženy, aby takéto činy ihneď nahlásili. „Páni poslanci, vy neviete, aký pocit to je byť zneužitá, v mojom prípade mi ublížil blízky človek. Netušíte, aké ťažké je o tom teraz písať, aj po rokoch, aké stopy to na mne zanechalo. Aj teraz sa mi tisnú slzy do očí,“ netajila Ježová.

Rozhodla sa však, že nebude ticho. „Toto je výsmech. Veľa žien vrátane mňa sa bálo tento trestný čin prežívať tú duševnú bolesť, keď budú vypovedať a v prípade znásilnenia blízkou osobou, je tam stále emócia voči nej a bije sa vo vás to, čo vám tá osoba spravila verzus to, že ju ľúbite,“ pokračovala jojkárka.

Ženy sa podľa jej slov odhodlajú o traumatickom zážitku hovoriť až po rokoch. „Keď to dokážu v sebe ako tak spracovať a vy im teraz beriete možnosť, keď nájdu silu sa útočníkovi postaviť, hoci aj po rokoch," dodala.